María Ángela Holguín habló sobre la posibilidad de ser primera dama

La excanciller María Ángela Holguín dijo en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, que de momento no piensa en la posibilidad de ser primera dama, como pareja del candidato presidencial Sergio Fajardo.

"Ya veremos, pero por ahora no pienso en eso", declaró la exfuncionaria.

Holguín destacó las calidades de Sergio Fajardo para llegar a la Casa de Nariño.

"No lo pienso, no pienso eso. Él (Sergio Fajardo) tiene obviamente su vida, su trabajo. Yo me meto muy poco. Conversamos de política exterior, eso sí, en ese día a día, que por dónde va a ser la llegada a la consulta o a las elecciones, pero la verdad he estado bastante alejada de eso", indicó la exfuncionaria.

"Creo que (Serfio Fajardo) es una persona que para el país sería maravillosa. Creo que tiene una estructura mental que ayudaría mucho. Sobre todo es una persona decente que le gustaría que a Colombia le fuera bien, sin tanta rabia ni tanto odio que hay por ahí en tantas partes", agregó Holguín.

La exministra de Relaciones Exteriores, además, formuló duras críticas sobre la actual canciller Claudia Blum y comentó cómo la política exterior colombiana parece desdibujarse por enfocarse únicamente en Venezuela. Según la exfuncionaria, Claudia Blum "está desaparecida".

Holguín, además, habló de una eventual salida de Pacho Santos de la Embajada en Washington y si estoy ayudaría a mejorar las relaciones con Estados Unidos.

"No creo (que salida de Santos cambie la situación). Los embajadores tampoco es que sean como el gran mensaje para un gobierno. Creo que hay un tema con el partido Demócrata, en la intromisión en las elecciones de gente del Centro Democrático ", dijo la exministra.

Holguín, además, defendió la postura diplomática del gobierno Santos frente al régimen de Maduro, al tiempo que calificó como desacertada la política exterior de la actual administración.

"En materia de relaciones internacionales hay muchas fases en las que uno puede actuar, sostuvo.

"Nosotros no reconocimos la última elección de Maduro. Pero una cosa es no reconocerlo y otra cosa cerrar la comunicación por completo", añadió.

"Es muy difícil entrometerse en un país para meterse en el país. Yo no digo que reconozcan a Nicolás Maduro", complementó.

