¿Hay razones para que Venezuela proteste por frase de Vargas Lleras?

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se refirió a la polémica que se armó por esta frase del expresidente.



“Lo que el vicepresidente quiso mencionar es que las viviendas son para los colombianos y no para los venezolanos”, dijo.



En ese sentido, el gobernador indicó que lo que Vargas Lleras quiso decir es que se “supervise que las casas gratis sean para personas que vivan en Tibú”.



De otro lado, Alberto Escalante, alcalde de Tibú, explicó que en Norte de Santander decir “veneco” no tiene una connotación despectiva.



“Es un diminutivo de venezolano, es un término muy coloquial. En nuestro departamento decir eso no es una ofensa”, aclaró.



La Cancillería venezolana rechazó, a través de un comunicado, las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras en las que dijo que las casas gratis no eran para ‘venecos’.



“La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las denigrantes y ofensivas declaraciones del Vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra el pueblo venezolano, emitidas en Tibú, departamento del Norte de Santander, que expresan abiertamente odio, discriminación e intolerancia contra nuestros connacionales”, dice la Cancillería.



