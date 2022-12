Hay un diseño perfecto para no darnos cuenta que pagamos tanto por etanol: experto

El expresidente de Ecopetrol José Fernando Isaza explicó en BLU Radio su teoría sobre las razones por las que volvió a subir la gasolina y de las irregularidades que hay en el más reciente incremento.



Según Isaza, todo el país está pagando un subsidio a los productores de etanol y biodiesel, especialmente a familias del Valle del Cauca.



Aunque un galón de etanol y un galón de gasolina que tienen más o menos las mismas kilocalorías, a Ecopetrol se le paga por el de gasolina 4.700 pesos, pero por el etanol, que sirve exactamente para lo mismo, le paga 8.500.



“Usted le está pagando 4.500 pesos más a los productores de etanol por exactamente el mismo producto”, explicó.



Según Isaza, en el país hay un diseño perfecto para que los ciudadanos no se den cuenta que están pagando más de 2 billones de pesos anuales a los productores de caña en el Valle del Cauca.



“En Colombia hay un diseño perfecto para que la ciudadanía no se dé cuenta que está contribuyendo con semejante carga para beneficio de unos pocos (…) son 2 billones de pesos y va a unas pocas familias”, enfatizó.



“La mitad de lo que se paga por un galón de etanol va a los productores de caña de azúcar”, añadió.



Por otro lado, el expresidente de Ecopetrol dijo que es muy debatible la teoría del Gobierno de que el etanol contamina menos.



“Sobre el impacto de combustibles en el calentamiento global, hay tantas contradicciones en los estudios como las que usted quiera mirar. Cuando uno mira la cadena de etanol, todos los aspectos son bastante fuertes en emisión de gases invernadero, entonces no es posible concluir que realmente tiene un impacto positivo sobre la emisión de CO2”, manifestó.



Finalmente, dijo que la FAO señala que hay un aumento en los alimentos porque las tierras fértiles en el mundo se están utilizando para la producción de biocombustibles.