Helicóptero del papá de Álvaro Uribe no era de Pablo Escobar, dice piloto

El capitán Bernardo Rivera, el piloto de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez , dijo en BLU Radio que el helicóptero utilizado por el papá del expresidente no era de Pablo Escobar ni pertenecía al cartel de Medellín.

“No era de Pablo Escobar a no ser que Alberto Uribe se haya cambiado el nombre. La única verdad era que era de Alberto Uribe. Él lo compró en Estados Unidos, yo mismo se lo traje”, reveló Rivera.

Agregó que fue el mismo Álvaro Uribe, mientras fue director de Aerocivil, el que otorgó las licencias para la operación del helicóptero, aunque aclaró que el expresidente “delegó a otra persona porque se declaró impedido para hacerlo”.

“El helicóptero entró al país con un permiso provisional mientras se legalizaba. Como quien quedó encargado de hacerlo no pudo y el permiso se vencía, me tocó llevarlo a Panamá y dejarlo allá mientras se legalizaban aquí los papeles porque Álvaro Uribe no quiso hacer una diligencia sobre ese helicóptero porque era del padre de él”, manifestó.

Sobre lo que afirmó el senador Iván Cepeda, quien en el debate sobre paramilitarismo dijo que la licencia fue concedida por Uribe mientras era director de Aerocivil, Rivera dijo que eso no es verdad porque “Álvaro se negó a hacer alguna diligencia sobre ese helicóptero”.

Aunque manifestó no estar seguro sobre la cifra, el piloto dijo que la aeronave fue vendida por unos 30 millones de pesos y que no recuerda a quién fue vendido, así como tampoco por qué el helicóptero llegó hasta “Tranquilandia”, la hacienda del capo del cartel de Medellín.

“No creo que haya sido Pablo Escobar. En ese momento no sé dónde estaba Pablo. El que lo compró lo llevó para allá (Tranquilandia). Yo perdí contacto con la familia de Alberto después que lo mataron”, dijo al asegurar que se enteró del destino de la aeronave por medio de la prensa.

De otro lado, Rivera relató cómo fueron los últimos momentos de vida de Alberto Uribe, asesinado el martes 14 de junio de 1983 aparentemente por la guerrilla de las Farc, y reveló que quien disparó primero fue el padre de Álvaro Uribe.

“Ese día estaba con Alberto en la finca y él me dijo que había llegado la guerrilla. Él sacó la pistola y le dije que la guardara. Sin embargo, me puse a buscar donde meternos y de pronto oí unos disparos y dije: Alberto le hizo frente a estos tipos. Inmediatamente respondieron y sentí que él cayó porque él estaba al otro lado de la pared donde yo estaba”, reveló.

Agregó que el cuerpo de Uribe fue sacado en un carro y aunque inicialmente negó la presencia de un helicóptero, señaló que uno de sus compañeros trató de llegar a la zona en una aeronave, que “nunca supe de quién era”.

“Lo sacaron en carro de Cisneros a Medellín, ya como a la medianoche. Yo no supe que hubo helicóptero ese día. Me enteré al tiempo cuando mi amigo Jaime Sandoval me contó que él trató de entrar allá pero no pudo”, manifestó.