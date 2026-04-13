En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Monserrate
Bloqueos en Santander
Amenazas a candidatos
Elecciones en Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Hércules accidentado sin seguro destapa fallas estructurales: Contraloría alerta riesgos fiscales

Hércules accidentado sin seguro destapa fallas estructurales: Contraloría alerta riesgos fiscales

Solo el 19 % de la flota aérea militar está asegurada y el Estado podría asumir directamente los costos del siniestro ocurrido en Putumayo.

Revelan la hipótesis de las cusas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos
Revelan la hipótesis de las cusas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad