Hipótesis de la causa del accidente de bus intermunicipal en la vía Ibagué–Bogotá que dejó 6 muertos

Al menos seis personas murieron este martes y otras 22 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de un autobús que volcó en una carretera del centro de Colombia que conecta a Bogotá con Ibagué, capital del departamento del Tolima, informaron las autoridades.

Según informes preliminares, cinco personas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que una más murió cuando era trasladada a un centro médico.

Trágico accidente en la vía Ibagué – Bogotá deja tres personas fallecidas Foto suministrada

El vehículo, adscrito a la empresa Coomotor, transportaba a 28 pasajeros, entre ellos tres menores de edad, y volcó de manera lateral en la glorieta de Payandé, a menos de 20 minutos de Ibagué.

Siete muertos y 24 heridos, entre ellos dos con amputaciones, tras volcamiento de bus de Coomotor en la vía Ibagué–Bogotá https://t.co/3AKd0TvYnx pic.twitter.com/A3YXT3dvQu — Tu prensa digital (@Tuprensadigital) April 7, 2026

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra, lamentó el accidente y explicó que una de las hipótesis es "la pérdida de control del vehículo y el posible exceso de velocidad crítica ante una curva", señaló en un video difundido por la institución.



#ViolenciaVial Un bus intermunicipal de la empresa Coomotor se volcó este martes en la vía Ibagué – Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé, dejando 7 personas muertas. El vehículo, que transportaba aproximadamente 27 pasajeros, sufrió una salida de vía con volcamiento… pic.twitter.com/Eqxe48ady6 — Oswaldo Marchena M. (@marchenojob) April 7, 2026

El oficial explicó que tras el accidente se activaron los protocolos de atención con organismos de socorro, personal médico y autoridades locales para asistir a los afectados y garantizar la seguridad en la zona.

Asimismo, indicó que la carretera se encuentra habilitada para el tráfico y que el siniestro sigue siendo materia de investigación. "Nuestro equipo técnico y judicial adelanta las labores correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos", agregó.