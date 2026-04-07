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Blu Radio  / Nación  / Hipótesis de la causa del accidente de bus intermunicipal en la vía Ibagué–Bogotá que dejó 6 muertos

Hipótesis de la causa del accidente de bus intermunicipal en la vía Ibagué–Bogotá que dejó 6 muertos

Según informes preliminares, cinco personas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que una más murió cuando era trasladada a un centro médico.

Hipótesis de la causa del accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–Bogotá que dejó 6 muertos
Hipótesis de la causa del accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–Bogotá que dejó 6 muertos
Por: EFE
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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