Historia detrás de la foto del oso polar desnutrido que le da la vuelta al mundo

Dicen que una imagen habla más de 1.000 palabras y eso podría comprobarlo esta fotografía de Kerstin Langenberger, quien la publicó en su cuenta en Facebook y muestra a un oso polar desnutrido.

La foto, acompañada de un crítico mensaje sobre el calentamiento global, es de un oso polar desnutrido en el archipiélago de Svalbard y alarmó a cientos de personas a nivel mundial.

“Sí, he visto osos en buen estado, pero también he visto especies muertas o desnutridas. Osos que caminan en las orillas buscando comida, tratando de cazar alces, comiendo huevos de aves, musgo y algas, y me doy cuenta que los osos gordos son casi siempre machos", dice un aparte del mensaje que acompaña la fotografía.

Incluso, alerta que visita constantemente el lugar y cada vez siente que es más caliente el verano.

“Soy una persona de mente crítica, y observo. Veo a los veranos ser tan agradables (y calientes) como nunca antes. Veo cuando los glaciares se parten, retrocediendo decenas a cientos de metros cada año. Veo desaparecer la bolsa de hielo a la velocidad de una grabación. Sí, he visto osos en buena forma -pero también he visto osos muertos y hambrientos-. Osos caminar a la orilla, en busca de comida, osos tratando de cazar renos, comer huevos de pájaro, musgo y algas”, lamenta Langenberger.