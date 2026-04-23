En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Masacre en Mocoa
Pelea hinchas Bogotá
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Hombres concentran el 85 % de las muertes violentas en Putumayo: Medicina Legal

Hombres concentran el 85 % de las muertes violentas en Putumayo: Medicina Legal

Un informe de Medicina Legal revela que 223 de las 262 muertes violentas registradas en 2025 en Putumayo corresponden a hombres. En lo corrido de 2026, la tendencia se mantiene, especialmente en casos de homicidio.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que el 85,11% de las muertes violentas registradas en Putumayo durante 2025 fueron de hombres, es decir, 223 casos de un total de 262. Estas muertes incluyen hechos por accidentalidad, eventos de tránsito, presuntos homicidios y suicidios.

Vea también:

  1. Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
    Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
    Foto: AFP
    Nación

    “Necesitamos Hércules nuevos”: expiloto advierte tras tragedia aérea en el Putumayo

El análisis muestra que casi la mitad de las víctimas masculinas, estaban en edad productiva, (29 a 59 años), mientras que el 61% de los casos ocurrió en zonas rurales, donde se concentra la mayor ocurrencia de estos hechos.

Puerto Asís es el municipio con más casos, con 53 víctimas masculinas en 2025, seguido por otros territorios con menores cifras. Además, el informe señala que los hechos se presentan con mayor frecuencia los domingos en horas de la tarde, particularmente en muertes relacionadas con tránsito y homicidio.

Según Ariel Emilio Cortés, director general de Medicina Legal, en los dos primeros meses del año se registraron 50 muertes violentas, de las cuales 41 corresponden a hombres y 9 a mujeres. En el mismo periodo de 2025 se habían reportado 44 casos.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

El informe detalla que durante 2025 se registraron 88 presuntos homicidios en el departamento, con mayor concentración en Puerto Asís, Valle del Guamuez y Mocoa.

Además, entre enero y febrero de 2026 se reportaron 20 casos, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, siendo nuevamente Puerto Asís el municipio con más registros, seguido de Orito.

Publicidad

El mayor número de víctimas se concentra en personas entre los 29 y 59 años, seguido por jóvenes de 18 a 28 años.

El boletín también reporta afectaciones en población indígena. En 2025 se registraron 3 víctimas (2 hombres y 1 mujer) en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. Para 2026, ya se ha contabilizado la muerte de un hombre y una mujer en Mocoa y Orito.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Putumayo

Medicina Legal

Publicidad

Publicidad

Publicidad