Hombres concentran el 85 % de las muertes violentas en Putumayo: Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que el 85,11% de las muertes violentas registradas en Putumayo durante 2025 fueron de hombres, es decir, 223 casos de un total de 262. Estas muertes incluyen hechos por accidentalidad, eventos de tránsito, presuntos homicidios y suicidios.

El análisis muestra que casi la mitad de las víctimas masculinas, estaban en edad productiva, (29 a 59 años), mientras que el 61% de los casos ocurrió en zonas rurales, donde se concentra la mayor ocurrencia de estos hechos.

Puerto Asís es el municipio con más casos, con 53 víctimas masculinas en 2025, seguido por otros territorios con menores cifras. Además, el informe señala que los hechos se presentan con mayor frecuencia los domingos en horas de la tarde, particularmente en muertes relacionadas con tránsito y homicidio.

Según Ariel Emilio Cortés, director general de Medicina Legal, en los dos primeros meses del año se registraron 50 muertes violentas, de las cuales 41 corresponden a hombres y 9 a mujeres. En el mismo periodo de 2025 se habían reportado 44 casos.



Imagen ilustrativa AFP

El informe detalla que durante 2025 se registraron 88 presuntos homicidios en el departamento, con mayor concentración en Puerto Asís, Valle del Guamuez y Mocoa.

Además, entre enero y febrero de 2026 se reportaron 20 casos, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, siendo nuevamente Puerto Asís el municipio con más registros, seguido de Orito.

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El mayor número de víctimas se concentra en personas entre los 29 y 59 años, seguido por jóvenes de 18 a 28 años.

El boletín también reporta afectaciones en población indígena. En 2025 se registraron 3 víctimas (2 hombres y 1 mujer) en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. Para 2026, ya se ha contabilizado la muerte de un hombre y una mujer en Mocoa y Orito.