Hora cero: inicia cuarentena nacional para evitar propagación del coronavirus

En una medida sin precedentes, el país entero entró en cuarentena nacional para evitar la propagación del coronavirus, cuyos casos reportados siguen aumentando. El propósito principal de esta medida es que los colombianos estén en casa, en aislamiento y suspendan sus actividades rutinarias para prevenir el contagio.

Serán 19 días, del 25 de marzo al 13 de abril en los que solo una persona de cada familia podrá salir a comprar alimentos, elementos de aseo y medicamentos. Las clases presenciales están suspendidas para los colegios y universidades, públicos y privados, y se activaron programas de educación virtuales para que los estudiantes aprendan en casa.

Cerca de 39 mil hombres de la Policía Nacional vigilarán las calles y los mercados para que se cumplan las medidas. Para el control fronterizo estarán activos 29 mil hombres de las Fuerzas Militares.

Los locales y establecimientos abiertos en los días de cuarentena serán: los centros de salud, las farmacias, los hoteles, las centrales de abasto, supermercados, tiendas y los restaurantes, que podrán operar, pero no permitir el consumo presencial, las personas podrán comprar para llevar o pedir por domicilio.

En estos 19 días los niños no podrán salir a las calles o a los parques, no se podrá consumir alimentos o bebidas en los restaurantes o tiendas, no se podrá ir a mercar acompañado, tampoco al banco, y las mascotas deben salir a pasear con un miembro de la familia. Todos los eventos, sin excepción, fueron cancelados.

El decreto que contiene todos los detalles de la cuarentena es el 457 de 2020, que firmó el presidente Iván Duque y todos sus 18 ministros que integran el gabinete, y que establece 34 excepciones de quienes pueden salir a las calles a trabajar en estos 19 días: el personal que presta el servicio de salud, los veterinarios, todos los trabajadores de la cadena de producción de productos de aseo, medicamentos y alimentos, desde el campesino que trabaja la tierra, hasta quien empaca y distribuye.

También pueden salir los integrantes de la Fuerza Pública, el personal hotelero, de seguridad privada y los cuidadores de niños, adolescentes, adultos mayores o personas en condiciones especiales. Otra de las excepciones aplica para quienes laboran en call centers y empresas que prestan el servicio de internet y comunicaciones. Igualmente, quienes trabajan en empresas de acueducto y alcantarillado, construcción de obras que no pueden suspenderse, entre otros.

El transporte público terrestre estará operando solo en un 20% para que lo utilicen las personas que están dentro de las excepciones antes mencionadas y también quienes tengan citas médicas inaplazables o gestiones bancarias que no se pueden realizar en línea o por teléfono.

El transporte aéreo comercial está cancelado y opera únicamente para casos excepcionales como vuelos humanitarios o el transporte de insumos de necesidad básica. Los taxis podrán ser solicitados únicamente por aplicación o teléfono.

El pago de servicios públicos no ha sido suspendido como lo propuso la alcaldesa de Bogotá Claudia López , una comisión del Gobierno está analizando el tema para flexibilizar los pagos, ya que muchas familias no estarán laborando.

El Ministerio de Minas anunció que el servicio de luz será reconectado para quienes lo tenían suspendido y en el mismo sentido, el Ministerio de Vivienda espera reconectar a 1 millón de colombianos el servicio de agua, fundamental para enfrentar el contagio del COVID-19.