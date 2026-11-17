El Hospital Universitario San José de Popayán tiene medicamentos e insumos para prestar sus servicios hasta el próximo domingo.

Así lo advirtió Juan Carlos Arteaga Cifuentes, gerente de la institución, quien señaló a BLU Radio que la falta de pago de las EPS ha generado una crisis financiera que compromete la continuidad de la atención.

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“En estos momentos tenemos una crisis de índole financiera por el no pago de las EPS. Nos deben $447.000 millones, una situación que hace insostenible seguir prestando el servicio con normalidad”, afirmó Arteaga.

El gerente explicó que los proveedores bloquearon los códigos para solicitar medicamentos e insumos, por lo que el hospital no puede garantizar el abastecimiento.



Según sus cálculos, las existencias disponibles alcanzan hasta el domingo de esta semana. Por ahora, la mayoría de los servicios funciona con normalidad, pero los quirófanos tienen restricciones.

“Estamos haciendo solamente cirugías con anestesia local, mas no general”, contando que sí se agotan los insumos de otros servicios, tendrán que reducir el personal vinculado mediante agremiaciones sindicales.

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El hospital cuenta con 139 trabajadores de planta y alrededor de 2.500 personas vinculadas a través de agremiaciones sindicales.

“En la medida en que se vayan agotando los insumos y los medicamentos de los otros servicios, tendremos que empezar a devolver al personal de agremiación sindical que trabaja por horas”, reiteró el gerente.

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La crisis también dificulta la remisión de pacientes a otras instituciones. El hospital tiene personas pendientes de traslado a hospitales de mediana complejidad y clínicas privadas de Cali, pero estas entidades también presentan problemas financieros y de sobreocupación.

"Los pacientes se quedan prácticamente acostados en la institución durante mucho tiempo", advirtió el gerente.

El servicio de urgencias continúa funcionando y el hospital atiende a los pacientes que corresponden a su nivel de complejidad, que es tres y cuatro. Sin embargo, si no consigue los recursos y los insumos necesarios, tendría que remitir a la totalidad de sus pacientes.

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La institución tiene una capacidad instalada de 426 camas, incluidas las unidades de cuidados intensivos de adultos, intermedios y pediátricos.

Ante esta situación, el gerente solicitó al Gobierno nacional una inyección de $70.000 millones para mantener la operación hasta diciembre y mediados de enero, mientras las EPS se ponen al día con sus obligaciones.

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Arteaga también explicó que la atención de heridos por el conflicto armado en el Cauca obliga al hospital a conseguir insumos prestados de clínicas privadas y hospitales públicos.

Estos préstamos permiten atender las urgencias, pero aumentan las deudas de la institución.

"Nosotros quedamos también endeudados en insumos con esos préstamos que nos hacen", afirmó.

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El gerente cuestionó además los procedimientos de las EPS intervenidas.

Según dijo, los aplicativos que utilizan no permiten avanzar en la subsanación de glosas y devoluciones, lo que dificulta el reconocimiento de la cartera.

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También señaló que llevan más de dos años participando en mesas técnicas con las EPS y organismos de control sin obtener soluciones.