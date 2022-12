Hospital de Tunja cobra $41 millones a mujer para reclamar cuerpo de su esposo

Tras una fuerte dolencia, el hombre fue llevado al hospital San Rafael, de Tunja, donde al no tener afiliación al sistema de salud y para poder recibir atención, su esposa accedió a firmar algunos documentos para que fuera ingresado como paciente particular.

Durante los procedimientos médicos, el paciente falleció y cuando la familia, en medio de su dolor por la pérdida, preguntó por el paso a seguir para reclamar el cuerpo, se llevaron tremenda sorpresa.

“Como (mi esposo) no tiene seguro ni nada, me están cobrando 44 millones de pesos. La verdad yo no tengo cómo pagar, yo me declaro insolvente y no me quieren entregar el cuerpo”, señaló Clara Inés Rodríguez, compañera sentimental de la víctima.

La mujer manifestó que no tiene cómo cubrir la deuda, mientras el cuerpo de su pareja continúa en el hospital.

"Me han dicho que tengo que hacer un acuerdo de pago, que tengo que levantar una plata y después firmar unos pagarés. La verdad para firmar los pagarés tengo que buscar a personas con finca raíz, ¿quién se va a ofrecer a eso?", agregó la desesperada mujer.

Por ahora, la familia espera que el hospital entregue el cuerpo del hombre para realizar sus honras fúnebres, mientras buscan una solución a la deuda.

