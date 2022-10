Hubo buen trato, pero vivía en una total incertidumbre: soldado liberado por ELN

El soldado profesional Fredy Moreno, quien fue dejado en libertad este lunes por el ELN, entregó detalles de cómo fue privado de la libertad por el grupo subversivo.



“Estaba realizando un desplazamiento hacia la ciudad de Arauca, de civil, y a la altura de La Esmeralda fui interceptado y desplazado en un vehículo”, dijo.



Agregó que durante su retención tuvo un buen trato por parte de sus captores.



“No hubo mala alimentación. No tuve maltratos verbales ni físicos. Me decían: ‘coma que no lo vamos a matar. Vamos a entregarlo con todos los protocolos’”, dijo.



El militar fue entregado a un equipo conformado por delegados del CICR, miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia católica en una zona rural del departamento de Arauca.



Moreno desapareció el pasado 24 de enero en Arauca y siete días después el frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó su secuestro.



