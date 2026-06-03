ICBF rechaza muerte de 11 menores en Guaviare y exige frenar el reclutamiento infantil

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó la muerte de 11 menores de edad identificados entre las víctimas de los enfrentamientos registrados el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare y reiteró su llamado a los grupos armados para que cesen el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado.

La entidad señaló que la información entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirma que entre las víctimas hay menores de edad, situación que calificó como una grave afectación a los derechos de la niñez. En ese sentido, insistió en que ningún niño o niña debería ser vinculado a dinámicas de guerra ni apartado de su entorno familiar para participar en confrontaciones armadas.

El ICBF recordó que el reclutamiento, uso y vinculación de menores por parte de actores armados constituye una violación de sus derechos y reiteró el llamado realizado por su directora, Astrid Cáceres, para que los grupos armados entreguen a los menores que permanecen en sus filas y permitan su retorno a entornos de protección.

De acuerdo con la entidad, durante los últimos cuatro años 1.305 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado ingresaron a programas especializados de atención y restablecimiento de derechos. Además, otros 1.219 menores fueron incorporados al sistema de protección especial por amenazas de reclutamiento o riesgos contra su vida, con el propósito de evitar que fueran captados por estructuras armadas.



La institución informó que mantiene activos los mecanismos de seguimiento y coordinación con otras entidades para atender a las personas afectadas por la violencia. Asimismo, insistió en que la protección de la niñez debe ser una prioridad nacional y pidió a todos los actores armados mantener a los menores fuera de cualquier confrontación.