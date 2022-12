Impiden visita de senadores españoles a Leopoldo López

Las autoridades de la cárcel donde está recluido el dirigente opositor venezolano Leopoldo López impidieron hoy la visita de una delegación internacional de senadores que quería reunirse con el político preso desde febrero de 2014 (Lea también: Relación de Venezuela y EE.UU. no depende de liberación de Leopoldo: Tarek Saab ).



"Con respecto al resultado que nos dan las autoridades venezolanas quiero decir al pueblo venezolano y sobre todo a los dirigentes políticos que se encuentran injustamente encarcelados que no los vamos a dejar en esta lucha (...) que vamos a seguir", dijo a los periodistas el senador Ander Gil, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).



El grupo, en el que también se encuentran los también españoles, Dionisio García, del Partido Popular (PP), Iñaki Anasagasti, del Nacionalista Vasco (PNV), Josep Maldonado de Convergència i Unió (CiU) y el uruguayo Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), vio por segundo día frustrado su intento de ver a los políticos presos.



Los senadores, acompañados por las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledezma, Lilian Tintori y Mitzy Capriles, respectivamente, contaban con un documento sellado por el Ministerio de Interior de Venezuela en los que se acreditaba a la delegación para visitar a los opositores.



"La decisión depende simplemente de las autoridades judiciales y policiales y hasta este momento no tenemos contestación", dijo a los periodistas el senador Dionisio García poco antes de marcharse del lugar junto a sus colegas y las esposas de los políticos venezolanos en la última jornada del viaje de los senadores (Lea también: Senador de EE.UU. trata tema de presos políticos con gobierno venezolano ).



García espera que Tintori, al menos, pueda al menos entrar hoy como visita familiar en la cárcel de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, para dar a López el "abrazo" y "cariño" de los senadores y de "los principales grupos del Senado de España que son los grupos que representan a la inmensa mayoría de la población española".



"Lilian, como su esposa, va a llevarle este abrazo, este cariñoso saludo y el decirle que a pesar de que físicamente está ahí solo en un edificio aislado, estamos mucha gente en el mundo, y desde luego en España, todos los demócratas con él", agregó García.



Anasagasti, por su parte, señaló que cuando se está frente a la cárcel donde se encuentra López se da cuenta de los esfuerzos que debe hacer Tintori semanalmente para ver a su marido.



"Yo a Lilian la conocí en Madrid (...) pero he visto aquí como lucha, como trabaja, como tiene que aguantar muchísimas cosas y como mantiene la fe y la esperanza en un futuro, así como la señora de Ledezma", señaló (Lea también: Venezuela estudiaría liberación de Leopoldo López, según prensa estadounidense ).



La delegación de senadores españoles arribó a Caracas el pasado miércoles y ese mismo día logró visitar a Ledezma en su residencia, donde está en arresto domiciliario desde abril pasado señalado de participar en planes de conspiración contra el Gobierno.



Este jueves el grupo se vio imposibilitado de visitar al exalcalde Daniel Ceballos, preso en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pero cumplió con el resto de la agenda al reunirse con familiares de políticos presos o acusados por el Gobierno, así como con obispos venezolanos.



Mieres, se sumó hoy al grupo, y además de acompañar a la visita fallida a López, se espera que participe hoy en la elaboración de una llamada "Declaración de Caracas" en la ofrecerán sus puntos de vista acerca de lo que observaron en los tres días de reuniones con diferentes sectores de la sociedad venezolana.



EFE