¿Impuesto a egresados de universidades? La polémica propuesta de Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia publicó un trino este sábado que causó reacciones de todo tipo en las redes sociales, en un momento en el que país se encuentra a la espera de que se desarrolle una nueva movilización el próximo miércoles 17 de octubre y, además, con un paro nacional indefinido de los estudiantes de las insitituciones de educación superior.



#XLaEducaciónSuperior ¿Por qué no que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20% de sus salario durante 10 años después de graduarse? — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 12, 2018

Publicidad