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Blu Radio  / Nación  / Incautan más de 4.500 kilos de pescado basa durante operativo en vía Neiva–Castilla

Incautan más de 4.500 kilos de pescado basa durante operativo en vía Neiva–Castilla

La carga no contaba con documentos que acreditaran su importación o procedencia legal. Esta especie está incluida en la lista de especies exóticas invasoras en Colombia.

Pescado incautado en Huila.
Pescado incautado en Huila.
Foto: Policía Nacional.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

En la vía Neiva–Castilla, sector del Peaje de Neiva, la Policía Nacional, en desarrollo de los operativos de control, realizó el registro a un camión que transportaba pescado. Al verificar la carga, los uniformados encontraron 157 canastillas con más de 4.500 kilos de pescado, entre ellos, basa.

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El pez basa está incluido en la lista de especies exóticas invasoras y su ingreso y manejo están sujetos a restricciones en Colombia.

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“Nuestros uniformados realizaron un procedimiento en el kilómetro 3 de la vía Neiva–Castilla, sector del Peaje de Neiva. Allí fue requerido un vehículo tipo camión que transportaba pescado. Al verificar su carga, encontramos 157 canastillas con aproximadamente 4.559 kilos de pescado, identificado como basa. El conductor no presentó la documentación que acreditara su procedencia o ingreso legal al país”, confirmó la mayor Liliana Losada, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron el acompañamiento de funcionarios de la autoridad ambiental del Huila, la CAM, quienes realizaron la verificación correspondiente y confirmaron que se trataba de pescado basa.

“Desde la Seccional de Tránsito y Transporte continuaremos fortaleciendo nuestros controles, porque nuestra labor en las carreteras no solamente está orientada a garantizar una movilidad segura; también ejercemos vigilancia sobre lo que se transporta y contribuimos a la protección de nuestros recursos naturales y al cuidado de la salud pública”, señaló la jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila.

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El conductor fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía. Deberá responder por los delitos de manejo ilícito de especies exóticas y pesca ilegal.

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