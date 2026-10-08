Incautan más de una tonelada de marihuana en Mitú: hay a cinco criminales de disidencias capturados

Una operación del Ejército permitió asestar un golpe al tráfico de estupefacientes en Mitú, Vaupés, donde cinco personas fueron capturadas en flagrancia y se produjo la incautación de más de una tonelada de marihuana.

El procedimiento se desarrolló este 8 de octubre, hacia las 5:05 de la mañana, en el marco de operaciones adelantadas por tropas de la Cuarta División. En la acción participaron unidades de la Brigada de Selva N.° 31, el Batallón de Infantería de Selva N.° 30 y el BAIMI N.° 4.

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De acuerdo con el reporte militar, los cinco capturados estarían relacionados con la Estructura Primera ‘Armando Ríos’, del Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las disidencias de las Farc, una estructura señalada de desarrollar actividades ilícitas en esta zona del país.

Incautación de marihuana en Mitú. Foto: Ejército

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron 1.058 kilogramos de marihuana, además de tres teléfonos celulares, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del proceso judicial.



Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Será la Fiscalía y posteriormente un juez de control de garantías quienes determinen su situación jurídica.

Más allá de las capturas, el resultado representa un golpe a la capacidad logística de la estructura criminal, debido al volumen del estupefaciente incautado. El Ejército sostiene que la operación afecta también una de las fuentes de financiación de este grupo armado.

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Según la información entregada por la institución, en Vaupés no se obtenía un resultado de estas características desde hace cuatro años, por lo que la incautación representa uno de los principales golpes recientes contra las redes dedicadas al tráfico de drogas en el departamento.