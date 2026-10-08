En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Estatuto antiterrorista
Nobel de Literatura
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Incautan más de una tonelada de marihuana en Mitú: hay a cinco criminales de disidencias capturados

Incautan más de una tonelada de marihuana en Mitú: hay a cinco criminales de disidencias capturados

La operación fue realizada por tropas de la Cuarta División del Ejército en zona rural de Vaupés. Según las autoridades, el cargamento estaría relacionado con la Estructura Primera ‘Armando Ríos’.

Incautan más de una tonelada de marihuana en Mitú
Incautación de marihuana.
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Una operación del Ejército permitió asestar un golpe al tráfico de estupefacientes en Mitú, Vaupés, donde cinco personas fueron capturadas en flagrancia y se produjo la incautación de más de una tonelada de marihuana.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El procedimiento se desarrolló este 8 de octubre, hacia las 5:05 de la mañana, en el marco de operaciones adelantadas por tropas de la Cuarta División. En la acción participaron unidades de la Brigada de Selva N.° 31, el Batallón de Infantería de Selva N.° 30 y el BAIMI N.° 4.

Últimas noticias

Terremoto-Pereira-Colombia-AFP.jpg
Nación

Risaralda proyecta plan de reconstrucción por más de $20 billones tras dos meses del sismo

Edwin Palma ministro.png
Nación

“Tarifas de aseo del exministro Palma afectarán a 36 millones de colombianos”: Andesco

Publicidad

De acuerdo con el reporte militar, los cinco capturados estarían relacionados con la Estructura Primera ‘Armando Ríos’, del Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las disidencias de las Farc, una estructura señalada de desarrollar actividades ilícitas en esta zona del país.

Incautan más de una tonelada de marihuana en Mitú
Incautación de marihuana en Mitú.
Foto: Ejército

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron 1.058 kilogramos de marihuana, además de tres teléfonos celulares, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del proceso judicial.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Será la Fiscalía y posteriormente un juez de control de garantías quienes determinen su situación jurídica.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Más allá de las capturas, el resultado representa un golpe a la capacidad logística de la estructura criminal, debido al volumen del estupefaciente incautado. El Ejército sostiene que la operación afecta también una de las fuentes de financiación de este grupo armado.

Publicidad

Según la información entregada por la institución, en Vaupés no se obtenía un resultado de estas características desde hace cuatro años, por lo que la incautación representa uno de los principales golpes recientes contra las redes dedicadas al tráfico de drogas en el departamento.

Relacionados

Marihuana

Mitú

Disidencias Farc

Publicidad

Publicidad

Publicidad