Incautan media tonelada de cocaína que iba hacia Venezuela y el Caribe

Un nuevo golpe al narcotráfico fue anunciado por la Policía Nacional tras la incautación de más de media tonelada de cocaína en el departamento del Meta, un cargamento que, según las autoridades, tenía como destino rutas internacionales hacia Venezuela y el Caribe.

El operativo fue dado a conocer por el director de la Policía, el general William Rincón, quien detalló que en total fueron decomisados 501 kilogramos de clorhidrato de cocaína, evitando que cerca de 1,3 millones de dosis llegaran a las calles.

De acuerdo con la información oficial, la droga hacía parte de una estructura criminal que utilizaba la modalidad de “cargamentos conjuntos”, una estrategia empleada por redes del narcotráfico para mezclar envíos y así intentar evadir los controles de las autoridades.

Durante la operación también fue inmovilizado un vehículo, que sería utilizado para el transporte del estupefaciente, y se estima que el golpe representa pérdidas superiores a los $3.000 millones para las organizaciones ilegales.



Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan impactar no solo la circulación de droga, sino también las finanzas de las estructuras criminales que operan en corredores estratégicos del país. En el caso del Meta, se trata de una zona clave por su conexión con rutas hacia la frontera oriental y salidas internacionales.

El general Rincón aseguró que la Policía continuará fortaleciendo las acciones contra el narcotráfico, con énfasis en el cierre de rutas y la afectación de las economías ilegales.