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Blu Radio  / Nación  / Incautan media tonelada de cocaína que iba hacia Venezuela y el Caribe

Incautan media tonelada de cocaína que iba hacia Venezuela y el Caribe

Este golpe representa pérdidas superiores a los 3.000 millones de pesos para las organizaciones narcotraficantes.

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