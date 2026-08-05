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Incautan siete barras de explosivos en corredor vial entre Pereira y Cali

De acuerdo con un reporte preliminar que entregó esa autoridad, una mujer de 21 años quedó capturada.

Incautación.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

En un puesto de control que la Policía de Pereira instaló sobre el corredor vial que comunica hacia Cali se incautó de varios artefactos explosivos que iban con destino a la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con un reporte preliminar que entregó esa autoridad una mujer de 21 años quedó capturada. Transportaba siete barras de explosivos listas para detonar, 14 estopines y una importante cantidad de mechas.

En el operativo, las autoridades también decomisaron un teléfono celular que será analizado para esclarecer que fin tenía el transporte de este material a hacia la capital del Valle del Cauca.

La persona capturada deberá afrontar una investigación por el delito de tráfico, fabricación o porte de materiales explosivos.

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