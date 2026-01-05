Un incendio registrado en varias malocas del hotel On Vacation, ubicado a orillas del río Amazonas, en Leticia, obligó a activar un operativo de emergencia que incluyó evacuaciones fluviales y el apoyo de unidades de Guardacostas de la Armada para atender a los afectados.

Tras el llamado de auxilio del establecimiento y de los organismos de socorro, lanchas de la Estación de Guardacostas de Leticia de la Armada se desplazaron hasta el lugar para apoyar la evacuación de huéspedes y trabajadores, además de transportar personal del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil hacia la zona afectada.

Incendio en hotel de Leticia obligó a evacuar por el río Amazonas a 32 personas

Durante la atención de la emergencia se utilizaron equipos contra incendios, mangueras, extintores y sistemas de respiración autónoma, lo que permitió reforzar las labores de control del fuego y reducir los riesgos en el área comprometida por el incendio.



Como resultado del operativo, 32 personas fueron evacuadas por el río hasta el muelle turístico de Leticia. Algunas presentaban afectaciones por inhalación de humo y fueron entregadas a los organismos de salud para su valoración y atención médica.

El incendio no dejó víctimas fatales, pero sí encendió las alertas sobre la vulnerabilidad de este tipo de estructuras en zonas ribereñas. La rápida reacción de las autoridades evitó que la emergencia se extendiera y generara mayores consecuencias en uno de los principales complejos turísticos de la capital del Amazonas.