Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Incendio en hotel de Leticia obligó a evacuar por el río Amazonas a 32 personas

Incendio en hotel de Leticia obligó a evacuar por el río Amazonas a 32 personas

Guardacostas de la Armada apoyaron la emergencia en el Amazonas, donde varias malocas del complejo turístico perteneciente a la cadena de hoteles On Vacation resultaron afectadas por el fuego.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

