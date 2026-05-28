Incertidumbre por combates entre disidencias en Guaviare: habría entre 20 y 50 muertos

Las autoridades investigan un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales que hacen parte de las disidencias de las FARC en el selvático departamento de Guaviare, que según medios locales dejan un saldo de entre 20 y 50 muertos, sin que de momento haya confirmación oficial.

"A esta hora tropas de la Brigada 22 mantienen presencia estratégica en zona rural de San José del Guaviare, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", informó el Ejército.

Según medios locales, los combates son entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona del centro-sur de Colombia.

Versiones no confirmadas por las autoridades dan cuenta de que la confrontación armada, que tiene lugar a solo tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, dejan 20 muertos aunque algunos medios locales indican que la cifra puede llegar a 50 guerrilleros fallecidos.



El Ejército colombiano por su parte confirmó que "soldados hacen presencia en sectores como Resbalón, Boquerón, Filo de Hambre, Caño Negro, Charras y Puerto Alvira", zona rural de San José del Guaviare, la capital regional, mediante operaciones militares orientadas a "salvaguardar la tranquilidad y seguridad de las comunidades del Guaviare".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que las disidencias de Mordisco y Calarcá se enfrentaron "por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas".

"El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad", manifestó el ministro en una publicación en X en la que tampoco aclaró el número de víctimas.

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En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. En la misma zona de Guaviare las disidencias de las FARC tuvieron en enero de este año un enfrentamiento que dejó 26 muertos.