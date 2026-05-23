Menor de 17 años murió en combates entre Ejército y disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la muerte de un menor de edad durante enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño.

Según informó el mandatario departamental, el joven tenía 17 años y era conocido con el alias de 'El Burro'. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el menor haría parte de las estructuras ilegales al mando de alias 'Calarcá' y alias 'Chalá'.

“Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, señaló Rendón al lamentar la muerte del adolescente.

La ofensiva militar hacía parte de una operación planeada durante diez días y que permitió que desde hace al menos 72 horas fueran insertadas tropas por aire y tierra en la vereda Palmichal de Briceño, donde se registraron intensos combates contra disidentes del frente 36.



Durante el operativo, los militares identificaron un campamento donde estarían alias 'Chalá' y alias 'Macho Viejo', señalado cabecilla financiero llegado desde el Catatumbo. Alias 'Chalá' es señalado por las autoridades como uno de los responsables de la tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez. Según información oficial, ambos escaparon a caballo y luego en motocicletas hacia zona rural de Puerto Valdivia.

En medio de la operación también fue abatida una mujer que, al parecer, integraba la estructura ilegal y sería compañera sentimental de alias 'Chalá'. Mientras continúan las operaciones militares, las autoridades denunciaron que integrantes de las disidencias estarían instrumentalizando a la población civil para impedir que la fuerza pública recupere los cuerpos de otros presuntos integrantes abatidos durante los enfrentamientos.