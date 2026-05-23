En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Yulixa Toloza
Ataque sede Paloma Valencia
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Menor de 17 años murió en combates entre Ejército y disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

Menor de 17 años murió en combates entre Ejército y disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

El operativo adelantado en la vereda Palmichal ya deja otra señala disiente abatida y a dos cabecillas heridos: alias 'Macho viejo' y 'Chalá', este último señalado responsable del crimen del periodista Mateo Pérez.

Disidencias atacaron tropas del Ejército en Dagua, Valle.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de may, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la muerte de un menor de edad durante enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño.

Vea también:

Ejército en Briceño, Antioquia
Antioquia

Ejército adelanta operativo en zona rural de Briceño, Antioquia, donde asesinaron a joven periodista

Según informó el mandatario departamental, el joven tenía 17 años y era conocido con el alias de 'El Burro'. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el menor haría parte de las estructuras ilegales al mando de alias 'Calarcá' y alias 'Chalá'.

“Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, señaló Rendón al lamentar la muerte del adolescente.

Disidencias de las Farc

La ofensiva militar hacía parte de una operación planeada durante diez días y que permitió que desde hace al menos 72 horas fueran insertadas tropas por aire y tierra en la vereda Palmichal de Briceño, donde se registraron intensos combates contra disidentes del frente 36.

Durante el operativo, los militares identificaron un campamento donde estarían alias 'Chalá' y alias 'Macho Viejo', señalado cabecilla financiero llegado desde el Catatumbo. Alias 'Chalá' es señalado por las autoridades como uno de los responsables de la tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez. Según información oficial, ambos escaparon a caballo y luego en motocicletas hacia zona rural de Puerto Valdivia.

En medio de la operación también fue abatida una mujer que, al parecer, integraba la estructura ilegal y sería compañera sentimental de alias 'Chalá'. Mientras continúan las operaciones militares, las autoridades denunciaron que integrantes de las disidencias estarían instrumentalizando a la población civil para impedir que la fuerza pública recupere los cuerpos de otros presuntos integrantes abatidos durante los enfrentamientos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Briceño

Disidencias Farc

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad