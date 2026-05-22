Ejército adelanta operativo en zona rural de Briceño, Antioquia, donde asesinaron a joven periodista

El Ejército Nacional adelanta un operativo en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, mismo lugar donde fue asesinado un joven periodista, en un hecho que generó rechazo y alerta entre las autoridades locales.

Las acciones militares se concentran, puntualmente, en la vereda Palmichal donde, según información oficial, se habrían presentado hechos violentos asociados a estructuras armadas ilegales que tienen presencia en el territorio, entre ellos el asesinato por parte de las Disidencias de las Farc del joven periodista Mateo Pérez. El objetivo de este operativo serían, entre otros, reforzar el control y la seguridad en la región.

En medio de las operaciones, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que las disidencias estarían instrumentalizando a la población civil para impedir el retiro de cuerpos de presuntos integrantes de grupos ilegales abatidos en el sector.

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