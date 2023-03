Incertidumbre por reforma tributaria en los territorios

El Gobierno nacional anunció una reforma tributaria territorial para este año, que se radicaría en este primer semestre, pero no han tenido en cuenta a las regiones para este proyecto. En la Universidad Externado de Colombia, este jueves y el viernes, se hablará de los pro y los contra de una reforma para los municipios y departamentos del país.

Al respecto, Erika Sabogal, secretaria de Hacienda de Cundinamarca y presidenta del Consejo de Estudios de Hacienda Pública Territorial, habló de la importancia de esta iniciativa y sus implicaciones.

“Cuando en noviembre se anunció la reforma tributaria en materia territorial, 26 secretarías de Hacienda y algunas entidades territoriales decidimos unirnos para conformar un consejo de estudio, que nos permita verificar las oportunidades de mejora en las unidades de tipo presupuestal y tributario que tenemos las entidades territoriales”, señaló.

Sabogal contó que, bajo la batuta de la Universidad Externado, la experiencia de las secretarías de Hacienda y la Academia, han llevado a cabo un trabajo de investigación que permite identificar esas oportunidades en la estructura financiera de las entidades territoriale s. De las que recalcó son la primera puerta de entrada del ciudadano con el Gobierno.

“En la investigación realizada encontramos dos bloques importantes a atender: el primero de ellos la rigidez e inflexibilidad que tenemos las entidades territoriales en nuestros ingresos. Del 100 % de nuestros ingresos, el 70 % son de transferencias de la nación, y transferencias que están condicionadas, con destinación específica”, señaló.

La funcionaria efectuó un cálculo de los 1.123 municipios y mencionó que más de 900 son de categoría quinta y sexta, que reciben recursos del Gobierno incluso para gastos de funcionamiento. Estos, en líneas generales, tienen un 2 % que corresponde a deuda pública y un 38 % que son recursos propios, provenientes de impuestos locales.

"De cada 100 pesos que recibe una entidad territorial, solo el 19 % es de libre inversión, el resto de los recursos tienen destinaciones específicas”, enfatizó Sabogal.

Finalmente, indicó con la iniciativa buscan mejorar los ingresos y combatir la evasión fiscal que se presenta en los departamentos y señaló que no es la idea generar una competencia entre los mismos, como a veces suele pasar con impuestos vehiculares; por eso se tocará el tema en las regiones.

“Nuestra posición no es generar una competencia entre regiones, es generar una capacidad institucional en corregir las imperfecciones que tienen cada una de las rentas. No tenemos conocimiento de qué tendrá esta reforma territorial, pero somos convencidos que hay mejorar varias de nuestras imperfecciones en los ingresos que tenemos y que podemos también mejorar el tema presupuestal", indicó.

Lamentó que aún no se tenga un documento que les permita tomar posición frente a la propuesta del Gobierno y tener ese diálogo con las regiones, a través de Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos, entre otras entidades.