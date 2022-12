Incremento de esperanza de vida justifica aumento de edad pensional: Anif

Sergio Clavijo, presidente de Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), justificó en BLU Radio su propuesta de subir, en cinco años, la edad de pensión de hombres y mujeres.



A juicio del presidente del gremio, en Colombia, la esperanza de vida se ha incrementado en cinco años y no así los aportes a las pensiones.

“De allí, que como ocurre a nivel global, tiene que pensarse en aumentar la edad. Nuestra propuesta es llevarla de 62 a 67 en hombres y en mujeres de 67 a 62 años”, dijo.



Agregó que en el país llevamos cerca de 20 años de rezago, respecto a otros países del mundo.



Además, expresó que es necesario hacer ajustes de “tipo paramétricos”, es decir, bajar los beneficios que son exagerados, especialmente para estratos altos.



“Colombia vive un sistema pensional a lo Hood Robin, en el que el sistema pensional les quita recursos a los pobres, mientras que las pensiones altas tienen subsidios cercanos al 70 por ciento”, expresó al hacer referencia a una reforma pensional.



Clavijo agregó que es necesario hacer una reforma laboral que permita alcanzar la media de América Latina en cuanto a personas que alcanzan una pensión.



Esta propuesta ha sido rechazado por el presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro, quien señaló que por ahora no es necesario ese incremento de edad si el próximo gobierno realiza una reforma pensional.



"Nosotros pensamos que eso no es necesario ahora, si se hace la reforma. Si usted elimina esos subsidios tan grandes a las pensiones del régimen público, seguramente hay que subir las edades dentro de 20 años, pero mientras tanto no es necesario", explicó.



