Incremento del salario mínimo del 7 % podría generar mayor desempleo en 2017: Anif

Según el presidente de Anif, Sergio Clavijo, el fallo de la Corte Constitucional obliga a reajustar el salario mínimo con la inflación, lo que significa que el piso de negociación estaría en el 6%, “el problema es que con el incremento del IVA, así no se toque la canasta básica, la inflación estaría saltando cerca de un punto porcentual.



“Los sindicatos, con toda razón, van a decir que les tienen que reajustar lo que perdieron en el año 2016 que es 6% y como no son bobos y saben que en 2017 si viene el IVA van a perder otro punto, lo que van a decir los sindicatos es que mínimo les tienen que reajustar no el 6 sino el 7%, están en todo su derecho, tiene toda la lógica económica del caso”, señaló Clavijo.



Sin embargo, la alerta de que el incremento del salario mínimo sea nuevamente del 7% encarecería la mano de obra de las empresas, lo que generaría que el desempleo que este año estaría en un 9,3 % para el próximo año tuviera un aumento cercano al 9,8 %.



“A 7% otra vez, con un multiplicador salarial de 1,5 por cuenta de los parafiscales, cualquier trabajador que usted ponga por encima de la mesa vale 1’200.000 por mes y las pymes van a decir no puedo mantener la nómina. El ambiente de paz con un desempleo subiendo, una inflación que estaría en 5% al cierre del próximo año y una tributaria subiendo el IVA del 16 al 19%, a mí me suena que no es el mejor regalo de navidad para el año 2016, pero luce como irreflutable e impajaritable porque en los años anteriores no hicimos las cosas a tiempo y esperamos estar contra la pared y al borde del abismo para negociar la tributaria y el proceso de paz, no luce muy promisorio pero no hay alternativa”, agregó Clavijo.