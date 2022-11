Incumplimiento en entrega de bienes es por negligencia del Gobierno: Farc

El senador de la Farc Carlos Antonio Lozada respondió a las acusaciones de algunos congresistas del Centro Democrático, quienes advierten que el hoy partido político ha incumplido en la entrega de bienes y armas tras el acuerdo de paz.

De acuerdo con la senadora María del Rosario Guerra, las Farc no reportaron la totalidad de las caletas con el armamento y solo entregaron a la ONU unos 8.000 fusiles y no los 11.000 de los que habían hablado.

Lozada manifestó, en diálogo con Mañanas BLU, que el incumplimiento en la entrega de los bienes que están en el inventario es culpa del Gobierno porque, según dijo, no tiene la disposición para recogerlos.

“Nosotros tenemos unas razones para aclarar por qué la totalidad de los bienes que están registrados en el inventario no han podido ser entregados. Entre otras cosas, es por negligencia del Gobierno”, manifestó.

“Si nosotros entregamos un listado de bienes no es apara después salir a decir que son menos o más. Acá lo que hay de por medio es una negligencia por parte del Gobierno para ponerle mano a esos bienes”, agregó el hoy congresista.

“Los bienes inmuebles están ahí, el Gobierno no ha querido recogerlos”

Reconoció Lozada que las Farc se habían comprometido a entregar alrededor de 750 bienes inmuebles tras el proceso de paz, pero que eso no se ha hecho efectivo porque “el Gobierno no ha querido recogerlos”.

“El Gobierno ha sido incapaz de ir a esos territorios a recoger los bienes. Son bienes inmuebles, no se pueden mover y están ahí. ¿Para dónde nos los íbamos a llevar? Si el Gobierno no ha sido capaz de ir a asumir el control de ellos, eso no es culpa de las Farc”, indicó.

“¿Qué le cuesta al Estado designar una comisión para ir hasta allá? Es cierto que la mayoría de esos bienes son baldíos, pero si más del 60 % de las propiedades en Colombia no tienen títulos, ¿por qué le van a pedir a una organización que era ilegal que tenga títulos?”, se cuestionó Lozada.

Dijo, además, que no es problema de las Farc que esos terrenos sean baldíos, pues se trata de donde ellos operaban y vivían en medio del conflicto armado.

“Vamos a cumplir los compromisos que pactamos. Somos conscientes de las responsabilidades que asumimos (…) No hay que partir de la mala fe”, puntualizó.

