Indígenas piden consulta antes de definir zona de concentración de Comuneros del Sur

"Nos costó cinco años armonizar el territorio y no queremos que se repita lo del 2016", dijo Francisco Javier Muepaz, gobernador del resguardo indígena de Mayasquer, sector rural de Cumbal, en el sur de Nariño, donde, al parecer, podría quedar la primera zona de concentración, ubicación o localización de al menos el 30% de los combatientes del grupo armado ilegal Comuneros del sur exguerrilleros del ELN .

Las declaraciones del líder indígena se dieron en el cierre del cuarto encuentro de diálogos de co-construcción de paz entre las delegaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro y los voceros del grupo ilegal Comuneros del Sur .

Muepaz dijo a Blu radio que ellos apoyan el proceso, pero advirtió que, mientras no exista una mesa técnica en la región, no pueden decir que "si o no" van a prestar su territorio para la concentración de los combatientes del grupo ilegal Comuneros del Sur.

Dijo que hasta el momento el estado colombiano no ha hecho una socialización y explicó que la comunidad es la que tiene que decir la última palabra.

Aseguró que en ese resguardo indígena de Mayasquer existe una zona de reincorporación de, por lo menos, 140 exfarc y están seguros de que, al instalar otra zona en ese mismo sector, se podría presentar una nueva desarmonización de su resguardo y manifestó que esto es lo que las autoridades indígenas y comunidades no van a aceptar.

Por su parte, Andrés Tapie, alcalde de Cumbal, insistió que este proceso debe tener como eje fundamental la participación de las comunidades, porque son ellas las que viven en carne propia los embates del conflicto armado y dijo que tienen fe y la esperanza que los proyectos que se han anunciado, para des escalar la guerra, sea una realidad, ya que desde el 2016 su territorio ha sido marginado de los grandes proyectos de educación, salud, recreación, vías, agua entre otros.

El mandatario municipal dijo que la comunidad es garantía de que no llegue otro grupo ilegal a retomar las zonas, una vez el grupo ilegal Comuneros del Sur deje las armas.