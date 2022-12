Informe de ONU hace intromisión en la soberanía de un país, falta a la verdad: Duque

Desde Casa de Nariño, el presidente Iván Duque manifestó su molestia por el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que criticó el retraso y la falta de determinación política y de designación de recursos para la implementación del acuerdo de paz, entre otras cosas.

Ante este primer punto, sobre la implementación del acuerdo de paz, el presidente Duque dijo que le preocupa que no se reconozcan los avances que ha adelantado su gobierno y que haya imprecisiones.

Además, aseguró que no se habla con la verdad en cuanto al desarrollo de iniciativas para apoyar a los excombatientes.

“Hay que analizar siempre esos documentos con mucha serenidad y así lo hemos hecho, pero yo debo manifestar mis preocupaciones”, precisó.

“A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, cuando empezó nuestro Gobierno había solamente dos, hoy ya hay 16” sostuvo.

A su vez, el mandatario precisó que ya se están acercando a más de 680 obras PDET y que van a llegar a 700 muy pronto.

“Hemos activado los esquemas de obras por impuestos. Nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los PDET”, sostuvo Duque.

Respecto al manejo de la Policía, uno de los puntos más polémicos teniendo en cuenta los últimos meses de manifestaciones, el presidente

Duque da una dura respuesta asegurando que la ONU excedió sus facultades de organismo multilateral, al asegurar que el Gobierno debe reformar el manejo de la Policía.

“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización me parece que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio de Interior”, puntualizó.

“Ese es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas, en el marco de la institucionalidad colombiana. Pero adicionalmente me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el ELN, como los residuales, como el Clan del Golfo, como Los Pelusos, eso también ha debido quedar consignado ahí”, añadió Duque.

Para el mandatario no puede haber sesgos en la presentación de estos informes y dice que su Gobierno está listo para presentar la evidencia del trabajo adelantado ante cualquier instancia.

“Me parece que se ha debido destacar el esfuerzo que se ha tenido en tener un plan de acción oportuna para enfrentar las amenazas y ataques a líderes sociales, los lineamientos de una política pública y además el compromiso que hemos habilitado en una coordinación institucional para que tengamos mecanismos de alerta temprana”, indicó.

“Creo que todo eso nos lleva a decir que no puede haber sesgos y nosotros estaremos en el escenario que corresponda, en el Consejo de Derechos Humanos elevando la voz del Gobierno colombiano como lo hemos hecho siempre, con evidencia y con contundencia”, concluyó el mandatario.

Simultáneamente a esto, la vicecanciller Adriana Mejía manifestó los reparos del Gobierno colombiano sobre el informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.