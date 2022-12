Inimputabilidad en crímenes, ¿cómo se decide?

se debe entender que no todas las conductas delictivas, por atroces que sean, pueden ser explicadas por un trastorno mental y la mayoría lo hacen motivados por el interés económico, desaparecer persona o prueba”.

“No existe una tabla ni un catálogo de tipos de enfermedades. Cada caso es diferente y cada delito también”, dijo Duque y agregó que hay personas que tienen alucinaciones, como en la esquizofrenia, y se tratan de defender pero no basados en la realidad”.

El forense expresó que cuando la persona no está en capacidad de entender la gravedad de sus actos o no podía detenerse, es inimputable. Sin embargo, no todos los casos de crimen responden a estos hechos.