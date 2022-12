Inseguridad, el problema más grande del Valle del Cauca: gobernadora Francisca Toro

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, habló en Mesa BLU de BLU Radio sobre los principales retos que tiene el Valle del Cauca. Sin embargo, la inseguridad, según Toro, es la mayor preocupación para los vallecaucanos.

“Lo que estoy pensando es terminar bien esta administración y en el 2020 miraré qué hacer. Lo que puedo decir es que me encanta lo que hago porque lo disfruto, seguiré trabajando por la comunidad para el beneficio de la gente”, dijo.

“Creo que la política se tergiversa. Cuando llegué a la gobernación había poca confianza en que una política pudiera gobernar el departamento (…). La política es servir a la gente, a la comunidad”, señaló.

El mayor problema del Valle del Cauca

“La inseguridad. Cuando llegamos había un problema de inseguridad porque varias ciudades con alta tasa de homicidio, pero lo que más le preocupa a la gente son los robos. Antes teníamos 1.100 asesinatos al año, excluyendo a Cali”, resaltó.

“En las comunas más difíciles articulamos el Ejército, la Policía y la inteligencia, creamos unas fuerzas especiales urbanas. Eso logró que disminuyera la tasa de homicidio”, comentó.

Norte del Valle

“Ahora estamos más concentrados en Jamundí. Lo que pasa es que las ciudades de operación como Cali, Tuluá, Buga y Cartago logramos contener la inseguridad”, aseguró.

Médica internista

“Yo no soy cirujana, soy clínica, entonces eso no se olvida. Soy médica internista y reumatóloga. Solo receto a los que me preguntan y me gusta cuando me preguntan”, afirmó.