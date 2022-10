InSight Crime advierte sobre aumento de cultivos ilícitos en Colombia durante 2017

BLU Radio conoció en primicia el estudio de la organización InSight Crime, que se dedica a analizar los fenómenos del crimen en América Latina. En esta ocasión, con el apoyo de la Universidad del Rosario, InSight Crime asegura que la implementación del acuerdo de paz ha sido débil y debido a la ausencia de respuestas inmediatas del Gobierno para copar las zonas dejadas por las Farc luego del desarme, se están consolidando nuevas mafias en las regiones.



Además, la organización resalta que teme una tendencia al aumento de los cultivos ilícitos durante 2017, “aunque a un menor ritmo”.

En esa línea, InSight Crime también argumenta que las lógicas del narcotráfico cambiaron y los nuevos narcos se han adoptado a las condiciones actuales para evitar los riesgos y no ser capturados por las autoridades. Ahora prefieren el anonimato y no la ostentación.

“Es más probable que los narcotraficantes colombianos de hoy se vistan de Arturo Calle, en vez de hacerlo en Armani, que usen zapatos clásicos europeos, en vez de botas de cocodrilo, que conduzcan una Toyota, en vez de un Ferrari, y que vivan en un lugar de clase media alta, en lugar de habitar una mansión con grifería de oro”, agregó.

El análisis fue hecho durante 2017 en terreno y concluye que el mercado de las drogas ya no es con prioridad para los criminales colombianos el de Estados Unidos, sino el de China, Europa y Australia.

“En Estados Unidos los precios al por mayor oscilan entre US$20.000 y US$25.000 el kilo. Los colombianos prefieren poner sus ojos en Europa, donde un kilo de cocaína vale más de US$ 35.000, en China US$ 50.000, o Australia US$ 100.000.”

Reconoce el organismo como un factor de la evolución de las drogas en Colombia, la debilidad de la implementación del acuerdos de paz. “Está llevando a que los guerrilleros de las Farc regresen a las economías ilegales, y ha afectado el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional”.



También detalla que los departamentos que reúnen la mayor cantidad de cultivos ilícitos en los últimos años son Nariño y Norte de Santander, por varias razones:



En Nariño, el contrabando de gasolina con Ecuador, la facilidad para obtener el combustible de los oleoductos, además de las salidas marítimas en donde, según la entidad, los principales beneficiados son los cárteles mexicanos.



Por su parte, Norte de Santander, en donde hay un aprovechamiento de la situación crítica de Venezuela para obtener mano de obra barata y las condiciones naturales son propicias.



“Este es el lugar de mundo donde resulta más barato producir cocaína. Tiene el mayor rendimiento de alcaloide por hectárea en el país. Más de 7 kilos por hectárea”, dice.



Finalmente, la organización asevera que los laboratorios de droga se modificaron y se hicieron portables para trasladarse de una región a otra y no tener un carácter permanente y así evadir los operativos del Ejército.



Resalta, además, que las Farc incrementaron su producción de cultivos en el 2015 cuando se acercaba la materialización del acuerdo.



“Para el año 2015, los guerrilleros de las Farc ya veían que el acuerdo era cada vez más probable y promovieron la siembra de más cultivos de coca. Esto se hizo con dos objetivos en mente. El primero, reunir la mayor cantidad de dinero posible antes de tener que abandonar las economías ilegales. La segunda tenía que ver con fortalecer su posición en la mesa de negociaciones”, puntualiza el documento.