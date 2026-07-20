Instalación del nuevo Congreso de Colombia: horario y todo lo que debe saber del Senado y la Cámara

Este lunes 20 de julio, mientras Colombia conmemora los 216 años de la Independencia, también comenzará un nuevo capítulo en la política nacional con la instalación del Congreso que legislará entre 2026 y 2030. La sesión marcará el inicio del trabajo de los senadores y representantes a la Cámara elegidos el pasado 8 de marzo, quienes serán la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

La jornada tendrá lugar en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y estará marcada por la elección de las nuevas mesas directivas del Senado y de la Cámara, así como por los primeros discursos políticos del nuevo cuatrienio.

Adicionalmente, además de la posesión de los congresistas, la sesión concentrará la atención por la disputa para definir quiénes dirigirán ambas instituciones durante el primer año legislativo.

¿A qué hora se instala el nuevo Congreso de Colombia este 20 de julio?

La instalación del Congreso está prevista para las 3:00 de la tarde. A esa hora fueron citados los congresistas elegidos para cumplir con el acto protocolario que dará inicio al periodo 2026-2030.

El orden del día contempla:



Llamado a lista de senadores y representantes electos.

Presentación de la banda sinfónica.

Nombramiento de las comisiones protocolarias.

Interpretación del Himno Nacional de Colombia.

Intervención del presidente saliente del Senado, Lidio García.

Discurso del presidente saliente, Gustavo Petro, para instalar oficialmente las sesiones ordinarias.

Intervenciones de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición.

Juramento y posesión de los nuevos congresistas.

Elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara.

Luego de la instalación también cambiará el panorama político. Los partidos que actualmente están en la oposición pasarán a respaldar el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras que el Pacto Histórico asumirá el papel de oposición.

Congreso Colombia Foto: AFP

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Senado y Cámara eligen a sus nuevos presidentes

Uno de los momentos más esperados será la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027.

En el Senado, la competencia sigue abierta entre:



Alfredo Deluque, del Partido de la U, considerado el favorito del presidente entrante Abelardo de la Espriella.

del Partido de la U, considerado el favorito del presidente entrante Abelardo de la Espriella. Honorio Henríquez, del Centro Democrático, impulsado por esa colectividad como alternativa para dirigir la corporación.

En la Cámara de Representantes, el panorama luce más claro. Los candidatos son:



Nicolás Barguil, representante por Córdoba del Partido Conservador.

representante por Córdoba del Partido Conservador. Daniel Briceño, representante por Bogotá del Centro Democrático.

La expectativa apunta a que Barguil tenga mayores posibilidades, debido a que el Centro Democrático concentra su respaldo en la presidencia del Senado y un mismo partido no puede ocupar simultáneamente ambas presidencias durante el mismo año legislativo.

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Proyectos de ley marcarán el inicio del nuevo Congreso

Con la instalación del Congreso también comenzará la radicación de iniciativas legislativas que marcarán la agenda del primer año.

Entre ellas se destacan:



Seis proyectos de ley que serán presentados por instrucción del gobierno saliente de Gustavo Petro.

que serán presentados por instrucción del gobierno saliente de Gustavo Petro. U n paquete de 16 proyectos impulsados por el Centro Democrático sobre justicia, salud y seguridad.

sobre justicia, salud y seguridad. Quince iniciativas anunciadas por Daniel Briceño para ser radicadas desde el inicio de la legislatura.

Otro de los temas que podría generar discusión será la propuesta para trasladar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, a una guarnición militar del sur del país.