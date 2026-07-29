Investigación fiscal preventiva: Rúa pide revisar contratos de hasta $16.000 millones para posesión

El senador Luis Carlos Rúa, reconocido por su labor de veeduría bajo el proyecto del “Elefantico”, ha solicitado formalmente la apertura de una investigación fiscal preventiva por una serie de contratos firmados para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Según el congresista, tras una revisión técnica, se han detectado presuntas irregularidades en tres contratos que suman entre 14.000 y 16.000 millones de pesos.

Duplicidades y hallazgos en la contratación

La principal alerta del senador radica en lo que denomina “posibles duplicidades” entre las obligaciones del Dapre y la Cancillería.



Rúa sostiene que ambos contratos contemplan tareas similares, especialmente en el manejo de invitados internacionales y la gestión de cartas para misiones extranjeras, funciones que deberían estar centralizadas en una sola entidad.

Además, el legislador reveló un detalle que, según él, ha pasado desapercibido para la opinión pública: parte de los recursos del contrato más reciente del Dapre no están destinados a la llegada del nuevo mandatario, sino a la salida del actual.

“Hay uno que corresponde a la despedida del señor Gustavo Petro y eso nadie lo ha dicho”, denunció el senador.“Quien todavía tiene el mando es Gustavo Petro”.

Publicidad

Frente a las críticas por los elevados costos de la transición, Rúa fue enfático en señalar que la responsabilidad administrativa y legal de estas firmas recae sobre el gobierno saliente.

Explicó que, tal como ocurrió en transiciones anteriores, es el presidente en funciones quien ejecuta y firma los contratos para el evento de su sucesor.

“Quien todavía tiene el mando es el presidente actual, el señor Gustavo Petro”, afirmó, detallando que incluso existen contratos de RTVC por 6.700 millones de pesos que vienen ejecutándose desde el año pasado, mucho antes de conocerse el resultado electoral.

Publicidad

Voto negativo a la sede en Cali

Respecto a la controversia sobre el lugar de la ceremonia, el senador anunció que votará “no” a la proposición de realizar la posesión en Cali.

Rúa, quien inicialmente apoyó que el acto fuera en el Cauca por su gestión previa en ese territorio, considera que si no es en dicha región, el evento debe retornar a la capital.

Argumentó que los contratos actuales son “bolsas de eventos” abiertas que no especifican un lugar único, por lo que trasladar la logística al Valle del Cauca podría generar gastos adicionales innecesarios.

"Si no es en el Cauca, pues que se posesione en Bogotá y ya está. Finalmente vale lo mismo porque los contratos así lo señalan”, sentenció.

Independencia y vigilancia permanente

El senador, que llegó al Congreso vestido de elefante blanco para simbolizar su lucha contra las obras inconclusas, reafirmó su independencia política. Aseguró que su curul no tiene “dueño” y que vigilará con el mismo rigor las decisiones de la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

Publicidad

"Haré las denuncias que correspondan contra Abelardo, vamos a estar firmes para cuidar los recursos públicos, revisando una y cada una de las decisiones”, concluyó Rúa, haciendo un llamado a que el nuevo gobierno priorice proyectos urgentes como los acueductos de Santa Marta y Villavicencio.

Escuche la entrevista: