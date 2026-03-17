Investigación sobre posible bomba en Colombia lanzada desde Ecuador: esto se sabe

Las Fuerzas Militares investigan el hallazgo de un artefacto explosivo de 200 kilos en Putumayo, tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntos bombardeos desde Ecuador. Aunque el mandatario afirmó que se trataría de ataques lanzados desde aeronaves extranjeras, informaciones preliminares de inteligencia sugieren que el elemento podría ser antiguo y no haber detonado en su momento.



Hallazgo de artefacto explosivo en zona selvática del Putumayo

El dispositivo fue localizado en una zona apartada del departamento de Putumayo, a 10 kilómetros de una base del Ejército Nacional. A diferencia de las versiones iniciales que ubicaban el evento en Nariño, las autoridades confirmaron que el punto exacto se encuentra en plena selva putumayense.

Fotografías obtenidas por Meridiano Blu muestran que la estructura presenta restos de tierra, lo que fortalece la hipótesis de que estaba enterrado o fue desenterrado recientemente. Expertos antiexplosivos de la Fuerza Aérea y el Ejército se desplazan al sitio para determinar la antigüedad y el origen técnico del material.

Bomba en el Putumayo Foto: suministrada

Bomba en el Putumayo Foto: suministrada

Pese a que el presidente Petro mencionó en su cuenta de X la existencia de 27 personas fallecidas en un supuesto bombardeo, la fuerza pública negó tener reportes oficiales al respecto. Las autoridades señalaron que el evento más cercano fue el incendio de dos laboratorios de cocaína en Nariño hace meses, donde murieron 13 personas.



Por su parte, el presidente de Ecuador manifestó en diálogo con medios que cualquier operación militar ha ocurrido estrictamente en territorio ecuatoriano.

Bomba en el Putumayo Foto: suministrada

Ante el riesgo de una escalada, Petro confirmó que solicitó la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que "llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".