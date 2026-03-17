En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Investigación sobre posible bomba en Colombia lanzada desde Ecuador: esto se sabe
Exclusivo

Investigación sobre posible bomba en Colombia lanzada desde Ecuador: esto se sabe

Fotografías obtenidas por Meridiano Blu muestran que la estructura presenta restos de tierra, lo que fortalece la hipótesis de que estaba enterrado o fue desenterrado recientemente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad