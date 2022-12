Investigaciones por Panama Papers no comprometen a la empresa: Efecty

Ante el anuncio de EPM (Empresas Públicas de Medellín) de dar por terminado el contrato de recaudo celebrado con la empresa Efectivo Ltda., sociedad titular de la marca Efecty, por las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra de los directivos de la firma, dentro del escándalo de los Panama Papers, Efecty señaló que en nada tiene que ver la compañía, pues esas investigaciones son a nombre personal.



"Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación tienen carácter netamente individual que no compromete de ninguna manera la operación normal de la organización", dice la empresa.



Efecty, además, declaró que "reitera su disposición de colaborar con las autoridades competentes en todos los requerimientos a que haya lugar", para colaborar con todo lo posible y así se puedan esclarecer los hechos.



Según Efecty, a la fecha no existe ninguna actuación judicial o administrativa en contra de Efectivo Ltda. –Efecty-, la organización no ha sido intervenida por ninguna autoridad y, en consecuencia, todos sus servicios se prestan con total normalidad.



"Ninguna autoridad ha puesto en tela de juicio o ha objetado los comportamientos de Efectivo Ltda. a través de cualquiera de sus marcas, por lo que no han concurrido actos que sean objetables por parte de ningún tercero".



A pesar de las investigaciones, informó la compañía, la totalidad de los recursos que desde Efecty administramos para sus clientes, se encuentran ciento por ciento seguros.



