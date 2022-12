Investigadores critican recorte en presupuesto para ciencia y tecnología en 2018

Tras conocerse que el presupuesto nacional para el año 2018, que el Gobierno llevó al Congreso de la República, está marcado por recortes, varios sectores han salido a pedir que sus recursos no se vean perjudicados.



Al sector deporte y medio ambiente se sumaron los científicos, quienes han criticado al Gobierno que el presupuesto asignado para ciencia y tecnología en el país pase de $320 mil millones a $222 mil millones el próximo año.



Al respecto, el profesor Gonzalo Andrade, investigador y científico de la Universidad Nacional, señaló en Mañanas BLU que en los últimos siete años el presupuesto para ciencia y tecnología a través de Colciencias ha sufrido recortes significativos.



“Nunca ha habido un aumento en el presupuesto para ciencia y tecnología, siempre ha ido disminuyendo históricamente hasta la cifra que llegamos para 2018, que es la cifra más baja entre 2010 y 2018”, señaló.



Andrade calificó la cifra propuesta por el Gobierno como “irrisoria” para un país que “quiere ser el más estudiado y el más educado en ciencia”.



Criticó que el Gobierno hable de innovación y al mismo tiempo recorte el presupuesto para la ciencia.



“Todo merece su fortalecimiento, pero a pasos. Si uno quiere hacer innovación y no tiene presupuesto para ciencia y tecnología es imposible lograrlo”, precisó.



¿Qué se hace con el presupuesto para ciencia y tecnología?



El profesor Andrade explicó que con el presupuesto de $222 mil millones que el Gobierno quiere dar para el próximo año a este sector se financian estudiantes colombianos de doctorado en universidades extranjeras.



Además, se financian los proyectos de investigación de estos estudiantes, con el fin de formar los futuros científicos del país, mencionó.



Le puede interesar: Tarifas de energía aumentarían hasta 70 % si no crece presupuesto: Asocodis.



“El rollo es que más o menos 190 mil millones de pesos están destinados a esas becas doctorales y hay que contar los proyectos de investigación de los científicos en el país”, puntualizó.



Dijo, además, que “tristemente” Colombia invierte solamente entre el 0.2% y 0.3% del PIB para la ciencia, siendo una de las menores inversiones de la región.



Finalmente, dijo que dentro del presupuesto también va incluido todo el tema de financiamiento de Colciencias, lo que resultaría muy poco dinero para tantos frentes a cubrir.



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.