Investigados de InterBolsa no son presos VIP: Inpec

Vicente Ostos, director regional del Inpec, negó que los investigados por el escándalo de InterBolsa sean presos VIP en la cárcel La Picota de Bogotá, tal como lo afirma un artículo de la revista Semana. (Lea también: Fiscalía citó a juicio a Alessandro Corridori por descalabro de InterBolsa )



El funcionario, sin embargo, admitió que por cuestiones de seguridad los acusados solicitaron el traslado porque los demás internos comenzaron a extorsionarlos a ellos y a sus familias.



“Dentro de los facultades y la potestad que tiene la dirección general del Inpec, se hizo un estudio de seguridad y se ordenó la reubicación”, dijo.



Ostos manifestó que no se trata de un premio porque en el pabellón donde se encuentran, el R-Sur, se les quitó las situaciones de privilegio que tenían. (Lea también: Víctimas de InterBolsa piden anular beneficio de prisión domiciliara a Jaramillo )



“Son unas habitaciones normales, pintadas en un solo color, no les pueden hacer ningún mantenimiento y están dentro de esas habitaciones”, dijo.



Agregó que los presos no tienen teléfonos móviles y que dentro de lo que se les permite tener está un computador que es usado para su defensa.



“Ellos tienen computador como parte de su defensa, pero no pueden entrar a páginas que están prohibidas, no tienen el derecho a Internet”, aclaró. (Lea también: Fiscalía acusará formalmente a Corridori y Jaramillo, implicados en InterBolsa )



Según Semana, Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Ricardo Martínez y Juan Andrés Tirado “disfrutan de tres cocinas disponibles en el pabellón y tienen comodidades como computadores, internet y otras”.