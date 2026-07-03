Investigan en Manizales a hombre que mató a un perro rescatado e hirió a su adoptante a tiros

Las autoridades de Manizales investigan a un hombre de 55 años señalado de matar a disparos a Oro, un perro que la Unidad de Protección Animal (UPA) había rescatado, rehabilitado y entregado en adopción.

El caso ocurrió en la vereda Alto del Naranjo, sobre la antigua vía Manizales–Chinchiná. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre utilizó un revólver calibre 38 y disparó en varias oportunidades contra el animal, causándole la muerte.

Tras el ataque, el adoptante del perro, un hombre de 28 años, reaccionó sacando un machete e intentó agredir al presunto responsable. En ese momento, el hombre de 55 años volvió a disparar y lo hirió en una pierna.

Según algunas versiones conocidas por las autoridades, el investigado aseguró que disparó porque el perro intentó morderlo. Esa versión hace parte de la investigación.



Después de la presión de las autoridades y de las múltiples manifestaciones de rechazo en redes sociales, el señalado responsable se presentó voluntariamente ante la Policía y entregó el revólver con el que, presuntamente, mató al perro e hirió al joven.

El hombre enfrenta un proceso penal por el delito de lesiones personales. Además, la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales adelanta las investigaciones para establecer si también lo vincula a un proceso por la muerte del perro.