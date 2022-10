Invima dice que no ha prohibido la hoja de bijao como se asegura en video viral

El director del Invima, Julio César Aldana, aseguró en Mañanas BLU que no ha tomado ninguna medida sancionatoria en contra de personas que usen elementos naturales para envolver productos alimenticios tal y como se ha difundido a través de un video viral que circula en redes colombianas en las últimas horas.



Vea el video con la supuesta denuncia:



Quiero denunciar públicamente que el @invimacolombia, quiere desaparecer el tradicional QUESO DE HOJA🍃 campesino, ocasionando que miles de familias sean desplazadas del nuestro campo colombiano y sus tradiciones ancestrales. ¡Ayúdanos a compartir! pic.twitter.com/RUuupk5Px9 — Hugo Rosas Romero (@HugoRosasRomero) April 10, 2019

“Ningún Gobierno en Colombia y mucho menos este, ha estado interesado, ni creo que vaya a estarlo, en promover políticas públicas que vayan en contra de las costumbres alimenticias del país”, sostuvo Aldana.



“En Colombia no está regulado, a la luz de la normatividad vigente, el uso de fibras naturales como envolturas. Es decir, este tipo de envoltura como las hojas de bijao no están en la regulación”, declaró.



“El Invima no ha dicho que no se pueden utilizar, por el contrario, lo que ha dicho el Invima es que cuando se vayan a utilizar se utilicen este tipo de envolturas de una manera higiénica, es decir que estén desinfectadas, que estén libres de residuos, por ejemplo de pesticidas, residuos como materias fecales, por ejemplo”, agregó el funcionario.



