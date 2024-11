“Iván Márquez está vivo y se comunica con nosotros": negociador de la Segunda Marquetalia

"Los muertos no hablan ni escriben", con estas palabras el jefe negociador de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza, le confirmó a Blu Radio que Iván Márquez está en "perfectas condiciones intelectuales y físicas", pese a las afectaciones que le dejó el ataque armado de hace dos años.

Mendoza rompió su silencio tras los rumores de la muerte de alias Iván Márquez y aseguró que, en el más reciente mensaje, el fundador de la guerrilla de la Segunda Marquetalia le pidió a la delegación de ese grupo armado ilegal hacer todos los esfuerzos, "que de nosotros dependan", para que el segundo ciclo se pueda desarrollar antes de terminar el año 2024 y que se puedan superar los inconvenientes que se registraron entre los facilitadores de esa guerrilla y el jefe de la delegación del gobierno para destrabar el proceso.

Afirmó que para este fin ya se pactó una reunión de las dos delegaciones este martes 5 de noviembre en un sitio aún no identificado del Pacífico nariñense, en donde se analizará la viabilidad del segundo ciclo o, por lo menos, se dejarán sentadas las bases de un gran encuentro con las comunidades en algún municipio del suroccidente del país.

Mendoza, quien lleva más de 45 años en la lucha armada ilegal, dijo que durante esa reunión se espera que se pueda discutir y aprobar la agenda de negociaciones entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia, y se mostró optimista de que se pueda abrir la discusión para pactar un cese al fuego bilateral y temporal que los lleve al alistamiento y construcción de los territorios de paz.

Publicidad

Sobre la suspensión de la orden de captura de Iván Márquez, que ha sido uno de los temas que ha impedido el avance de las negociaciones, el jefe de la delegación de ese grupo armado ilegal fue categórico y advirtió: “Es potestad del gobierno nacional buscar una solución jurídica para que Iván Márquez pueda estar acompañando la mesa en el segundo ciclo”.

#VideoBlu Walter Mendoza, jefe negociador de la Segunda Marquetalia, confirmó que Iván Márquez habla con ellos todos los días. pic.twitter.com/e1KWBjXHU3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 4, 2024

Aseguró que la presencia de Márquez le da altura a la mesa porque aporta mucho en las discusiones y sostuvo que el Gobierno debe decidir ya si está en disposición o no de levantar esa orden de captura para entonces buscar otras figuras jurídicas que permitan que la mesa avance.

Publicidad

Manifestó que no es cierto que la Segunda Marquetalia tenga como imposición que, si no se levanta la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez, la mesa no continuará, y dijo: “Nuestra brega en busca de la paz, los cambios y la reconciliación seguirá; es nuestra premisa, es nuestra bandera y, por lo tanto, no vamos a desfallecer”.

El jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia fue claro al responder que no es cierto que haya un intento de ruptura de ese grupo armado ilegal, como se quiere hacer pensar; afirmó que la coordinadora guerrillera del Pacífico, de la que hacen parte seis frentes, no ha pensado en dejar la mesa ni dialogar por separado, y aseguró que esto jamás se ha considerado porque en la Segunda Marquetalia hay unidad de mando y están cohesionados para seguir en los diálogos con el Estado colombiano.

El jefe rebelde confió en que haya la misma postura por parte del gobierno para destrabar el proceso y aseguró que tienen la certeza de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantendrá su palabra de seguir como garante de los diálogos de paz, pese a los últimos cruces de mensajes entre los cancilleres de los dos países sobre si Colombia reconocerá o no la reelección del presidente Maduro este 10 de enero de 2025, cuando tome posesión de su cargo.