¿Izquierda buscaría alinearse?

Ya hay partidos de oposición e independientes en los que ya se barajan nombres de cara a esta contienda electoral por lo que, desde el Polo Democrático, un sector está pidiendo que se debe sacar un candidato único en el que esté incluido el nombre del actual senador Gustavo Petro.

“En una sola consulta que pueda llegar a una sola candidatura de toda la franja democrática que incluye sectores de centro e izquierda”, señaló el senador Iván Cepeda.

Decisión que apoya la presidenta de la UP, Aída Avella, quien dijo que las reglas tienen que ser claras desde el inicio de la contienda. “Lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo en las reglas de juego y respetarlas. No porque no gane no obedezco”, dijo la parlamentaria.

Para el Partido Verde, la propuesta hecha por el senador Cepeda es muy apresurada cuando faltan dos años para las elecciones.

“Lo que es importante que se conozca es que todas las decisiones de las elecciones del 2022 se van a tomar el año entrante, no este año. De manera que por el momento lo que hay son especulaciones, escenarios y alternativas”, manifestó Antonio Navarro Wolff.

En partidos de oposición e independientes hay nombres como el de Jorge Enrique Robledo, por el polo; Camilo Romero y Carlos Amaya, de la Alianza Verde, Sergio fajardo y Gustavo Petro.

