James Rodríguez y Jackson Martínez, ¿refuerzos del Chelsea en 2016?

Pero no sería el único colombiano en la órbita del conjunto de Londres, varios tabloides de Inglaterra también sitúan al delantero colombiano Jackson Martínez en los ‘blues’ en un eventual canje que involucraría al hispano brasileño Diego Costa.



En el caso de James, los rumores de su salida del equipo merengue se han acrecentado en las últimas semanas por su mala relación con el actual técnico Rafael Benítez y porque no atraviesa su mejor rendimiento futbolístico.



Por otro lado, en el Atlético de Madrid ven con buenos el regreso de Diego Costa, entre otras cosas porque Jackson Martínez no ha cumplido con las expectativas desde su arribo al equipo ‘colchonero’.



Las especulaciones en torno a fichajes son pan de cada día por estos días teniendo en cuenta la proximidad del mercado de invierno en el fútbol europeo.