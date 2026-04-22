Jefe de despacho responde a Angie Rodríguez por señalamientos de aislar y engañar a Petro

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, reveló este martes un nuevo escándalo en torno al Gobierno. Rodríguez denunció la supuesta existencia de una red de al menos 20 personas dentro de la administración que, según ella, estarían implicadas en un posible concierto para delinquir.

Aseguró que esta red estaría relacionada con extorsiones y amenazas que ha recibido y que tendría conexión con la polémica Juliana Guerrero y con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carillo. También mencionó al jefe de despacho de la Casa de Nariño, José Raúl Moreno. Blu Radio habló con el funcionario.

En sus declaraciones, Rodríguez mencionó a Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada viceministra de Juventudes, pero que actualmente enfrenta un proceso legal tras conocerse presuntas irregularidades en su título profesional.

Según Rodríguez, Guerrero tendría un amplio poder dentro de la Casa de Nariño y habría influido en el nombramiento de la directora del Dapre, Nohra Mondragón. Además, aseguró que también tendría incidencia en decisiones del Fondo Adaptación y del fondo del Ministerio de Igualdad y Equidad.



Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

Otro de los señalados por la exfuncionaria es Carlos Carrillo, a quien acusa de hacer parte de esa red que calificó como una estructura que presuntamente estaría cometiendo concierto para delinquir. También afirmó que estaría interesado en el “botín” de la UNGRD, que, según dijo, supera el billón de pesos.

Rodríguez también lanzó señalamientos contra José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Casa de Nariño.

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“Una de las personas que lo tiene encerrado (al presidente Petro) es el señor Raúl Moreno. Otro que se la pasa desprestigiando a las pocas personas buenas que están con el mandatario. Es terrible. Y también es de esas personas que es hablador y dice que él tiene que ir a la inteligencia y que él mueve una cosa y la otra. El tipo lo encerró, lo encerró otra vez en Palacio”, dijo.

En conversación con Blu Radio, Moreno negó esos señalamientos. Aseguró que Angie Rodríguez ha intentado sacarlo de su cargo en varias oportunidades y cuestionó que, siendo exfuncionaria del Gobierno, haga este tipo de declaraciones en medios.

“Este es el cuarto ataque de la señora Angie contra mí. Empezó en Egipto, donde intentó sacarme, pero con la señora Angie todo se queda en un chisme, todo se queda en una habladuría, todo se queda en un cuento. Ella creo que tiene una vocación literaria y que debería más bien, ya que no entiende qué es la dignidad de un cargo y lo que eso representa”, dijo.

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Además, respondió a la acusación de que tendría “encerrado” al presidente Gustavo Petro.

“Eso de decir que yo tengo encerrado al presidente, pues eso no se lo cree ni el esquema presidencial. Mejor dicho, el presidente Petro es el único. Si a alguien es difícil de encerrar es al mismo presidente. Ante tanta mentira y tanto chisme, ninguna verdad alcanza”.

Finalmente, explicó que no había respondido públicamente porque considera que su cargo exige prudencia y hablar con pruebas.

“Si alguien ha abierto esa agenda, me lo reconocen hasta los mismos miembros del Gobierno. Si alguien ha dado apertura y trata de que ojalá el presidente atienda a todo el mundo, soy yo. De verdad que ya es un caso patológico, incluso de tratamiento psicológico. Entonces ya no me voy a desgastar con eso”, concluyó.