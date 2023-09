Jennifer Pedraza se retiró de foro moderado por Hollman Morris; él respondió a la polémica

En la mañana de este miércoles, 13 de septiembre, se llevó a cabo un foro destinado a discutir la controvertida reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la elección del periodista Hollman Morris como moderador generó controversia desde el inicio del evento.

La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, sorprendió a los presentes al retirarse del evento en desacuerdo con la elección de Morris como moderador. Pedraza expresó su decepción por el hecho de que un Gobierno que prometió empoderar a las mujeres haya designado a Morris, considerando las acusaciones previas de violencia de género que han recaído sobre él.

El foro se convirtió en un escenario de discusión acalorada entre Pedraza y Morris, lo que llevó a la salida de otra congresista que apoyaba a la representante en su postura. La congresista enfatizó que el evento y la elección de Morris enviaban un mensaje negativo sobre las denuncias de violencia de género y la importancia de la solidaridad de género.

Hollman Morris, al responder a la controversia, hizo hincapié en la importancia de la salud mental en un foro sobre salud. Sin embargo, fue interrumpido por otra congresista que también anunció su retirada en apoyo a Pedraza.

#DATO La congresista Jennifer Pedraza se retiró de un foro sobre la reforma a la Salud que moderaba Hollman Morris esta mañana, por las acusaciones de violencia contra la mujer en su contra. Morris respondió que la salud mental es importante. Otra congresista se retiró también. pic.twitter.com/TrRBO22SUq — Santiago Ángel (@santiagoangelp) September 13, 2023

Publicidad

El periodista explicó su versión de los hechos en el programa Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, destacando que ha sido víctima de acoso en redes sociales durante más de cuatro años, lo que ha afectado a su familia y seres queridos.

“Yo digo: “como estamos en un foro de salud, es importante la salud mental, yo he venido siendo” y luego me interrumpe una representante. Yo vengo siendo víctima de un matoneo por más de cuatro años que ha tenido repercusiones en mis hijos, mi madre, familia, amigos, hermanos”.

“No me dejaron terminar la idea. Seamos claros, yo no dije lo que la representante dijo que yo había dicho. Yo he venido siendo víctima de un matoneo en redes sociales donde desde hace más de cuatro años me han señalado de abusador, maltratador”, añadió.

Publicidad

Asimismo, se refirió a las denuncias que tenía impuestas en su contra: “Contra mí hubo dos denuncias. Una de mi exesposa, la mamá de mis hijos, donde la Fiscalía ya la archivo, nunca hubo méritos para abrir una investigación. Hoy con la mamá de mis hijos nos perdonamos y le pedimos perdón a ellos. En la segunda denuncia, de una periodista, la Fiscalía la ha cerrado en dos oportunidades”, recalcó.

Por otro lado, Hollman Morris aseguró que es un hombre inocente, que no ha tenido derecho al debido proceso y al que han condenado en redes y titulares.