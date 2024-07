JEP niega sometimiento del exparamilitar alias 'Caballo' por falta de competencia

Nelson Orlando Buitrago era conocido con el alias de 'Caballo' uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas del Casanare. La solicitud de sometimiento se había presentado desde el año 2018 y en el documento Buitrago había dicho que tenía más de cien sentencias condenatorias en su contra, en las que aceptó su responsabilidad por sentencia anticipada y otros 150 procesos por los cuales solicitaba su acogimiento.

Además, 'Caballo' había dicho que aportaría verdad sobre diferentes hechos que se presentaron en el Casanare entre noviembre de 1999 hasta finales del 2004. Sin embargo, fue inadmitido por falta de competencia.

"El compareciente, en su calidad de exintegrante de la agrupación ilegal Autodefensas Campesinas del Casanare no es destinatario de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, habida cuenta que su caso no se adecua a los criterios de competencia personal, dispuestos en el acuerdo final y en las normas que lo desarrollan", señala la JEP en la resolución.

En el mismo sentido, la sala de definición de situaciones jurídicas consideró que 'Caballo' tampoco cumple con los requisitos para acceder a la JEP en calidad de terceros financiadores o colaboradores.

Publicidad

"Se concluye, entonces, que el señor Nelson Orlando Buitrago Parada no es destinatario de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como tampoco de alguno de los beneficios previstos en las normas transicionales, dado que su caso no se adecua al criterio de competencia personal, dispuesto en el acuerdo final y en las normas que lo desarrollan, razón por la cual su solicitud de acogimiento a la JEP se inadmitirá", explica la magistratura.