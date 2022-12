José Luis Artiagoitía, el sacerdote que solicitó una dispensa para poder casarse

Sede para poder renunciar a su compromiso con el celibato y casarse.

Artiagoitía reveló que lleva 15 años en la vida católica y tuvo un periodo de seis meses en los que se alejó “del mundo de la Iglesia para poder reflexionar sobre su vida y decidir finalmente hacer la solicitud a la Santa Sede para poder casarse”.

Agregó que “las dispensas son más comunes de lo que uno cree, las personas piensan que pedir este tipo permisos no pasan y son contados los casos pero eso no es así, hay varias peticiones de ese tipo”.

Explicó que si bien sigue participando en la Iglesia, ya no oficia misas ya que la dispensa “lo libera a uno de sus deberes como sacerdote pero si sigo como laico comprometido”.

Aseguró que no se arrepiente de la decisión que tomó porque gracias a la misma “no solo ha podido ayudar a otros sacerdotes que viven la misma situación sino que he visto que las personas no rechazan ni reprochan este tipo de situaciones”.