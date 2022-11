Joven denuncia brutal agresión y amenazas de muerte por “una escena de celos”

Una joven de 19 años de edad denuncia que fue brutalmente atacada por su pareja en medio de un ataque de celos en Ibagué, Tolima.

Se trata de Sharon Hernández Zarta, una mujer que reside en Finlandia, pero que desde el mes de enero llegó a la capital tolimense a pasar unos meses con su familia.

Por motivos del aislamiento preventivo y el cierre de los aeropuertos, no pudo regresar a Europa.

Dice que desde en medio de su estadía, su novio, un empresario de la ciudad, la agredió por una escena de celos

, e incluso, asegura la amenazó de muerte.

La historia inicia en medio de la celebración del cumpleaños de un amigo de su pareja, cuando la lleva al baño para reclamarle estar coqueteando con uno de los participantes de la celebración.

“Salimos a celebrarle los cumpleaños a un socio de él. En la celebración todos estábamos tranquilos, pero de un momento a otro se puso molesto y me pidió que lo acompañara al baño donde me acusó que yo estaba coqueteando con otro hombre que está presente”, señaló la víctima.

La joven, para evitar que la situación continuara, asegura que decidió irse en compañía de él a su apartamento, donde la agresión verbal pasó a hechos violentos.

“Al llegar a la casa ya estaba tranquilo, pero de un momento a otro se enfureció conmigo, por lo que decidí irme para donde mi familiar, pero en ese momento me empujó contra la pared e intento arrojarme por las escaleras del edificio”, dijo.

“En ese instante me agarró del pelo y me arrastró por la sala del apartamento donde terminó poniéndome el pie en mi cuello y golpeándome el cuerpo”, añadió.

En medio de la agresión, el hombre la amenazó de muerte señalando que la iba a mandar a matar y a picar.

“Me amenazó de muerte diciéndome que me iba a matar ahí mismo y si no que me iba a mandar a matar y a picar, me lo juraba por sus hijos. Después de una hora se calmó y se sintió arrepentido pidiéndome disculpas. Yo lo único que le pedía a Dios era que se durmiera para poder irme”, puntualizó.

Cabe resaltar que la víctima ya interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Ante los hechos, la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima rechazó la agresión de la que fue víctima este joven de 19 años e hizo un llamado a las autoridades para la captura del agresor.

“Hacemos un llamado a las autoridades la pronta captura del agresor para que este acto no sea un hecho más de violencia que queda en la impunidad”, manifestó Estrella a Gordillo representante de la Red de Mujeres.