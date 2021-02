Joven que fue reclutado a los 13 años, obligado a cometer crímenes, hoy es buscado por disidentes

En el Día Internacional Contra el Reclutamiento Forzado de Menores, BLU Radio habló con José Antonio Vitonás Yatacué, un indígena reclutado por la columna Jacobo Arenas de las Farc cuando tenía 13 años.

Asegura que fue engañado y obligado a cometer crímenes durante 14 años. Hoy afirma que es casi imposible recuperarse de lo vivido y solo lo reconforta seguir en el Cauca aportando a su comunidad que ha sufrido los azotes de la guerra.

Tenía 13 años y se fue con hombres que le prometieron una oportunidad para estudiar en Jambaló, Cauca.

Cuando llegó al campamento y vio a hombres de la columna Jacobo Arenas vestidos con camuflado y armas dijo que quería regresar a Toribío, a su casa, pero era demasiado tarde.

Al joven, en ese entonces niño, lo amenazaron y le dijeron que había llegado a estudiar, pero en la “universidad de la vida”.

“Les dije que para qué me habían llevado ahí si yo iba era a estudiar. Me dijeron que no, que yo no venía a estudiar, que yo acá venía era a la ‘universidad de la vida’ y que acá estaban era en las Farc”, indicó.

Pasó 14 años de su vida portando armas, ocho en la columna Jacobo Arenas y seis más en el frente sexto de las Farc.

Indica que lo que más le duele es que lo hayan utilizado como herramienta para una guerra que no era suya, era víctima, pero reconoce que también hizo daño al reclutar menores que luego murieron en combate.

Me duele que fui reclutado, y que me utilizaron a mi como herramienta, como mecanismo para reclutar a otros niños de la misma edad, niños menores que yo y que no vivieron para contar esa historia dijo.

Antonio hoy tiene 35 años y asegura que el reclutamiento le quitó sus mejores años de su vida, pero que ya es fuerte para ignorar, incluso, para negar los llamados de las disidencias de las Farc, de la Nueva Marquetalia.

“La semana pasada recibí una llamada, de uno de los comandantes de la Nueva Marquetalia. Decía que me necesitaban nuevamente en el municipio de Jambaló que porque querían conversar conmigo. Se llama Duver, él se identificó como Duver, comandante de la segunda Marquetalia”, indicó.

A Antonio solo lo reconforta seguir en el Cauca aportando a su comunidad que ha sufrido los azotes de la guerra y dice que el apoyo institucional ha sido insuficiente, que no basta con ser reconocido como víctima de reclutamiento.

Escuche la historia completa del joven aquí: