Joven que se coló en TransMilenio fue suspendida de programa del Distrito

Luego de conocerse que una beneficiaria del programa 'Jóvenes Constructores de Paz', insultó a un auxiliar de policía porque este le pidió no colarse en TransMilenio , Roberto Contreras, director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), calificó este hecho de lamentable.



“Condenamos este tipo de comportamiento inadecuado que atenta contra el sistema TransMilenio y sobre todo el maltrato al policía, no estamos de acuerdo con ese tipo de actitudes”.



Contreras especificó que la joven, identificada como July Paola Salas Bernal, quien alegaba ser funcionaria del Distrito, pertenece a un programa estratégico de la Administración Distrital que garantiza una ayuda económica desde 30.000 hasta 720.000 pesos para personas entre 18 y 25 años con el fin de que costeen sus estudios en educación básica, media o tecnológica.



“Es un apoyo que se le da por prestar ayudas ambientales o culturales a la ciudad. Ella es una chica de 22 años que vive en la localidad de Bosa y tiene una niña de 3 años. Fue citada a las 9:00 a.m. para que nos cuente qué la llevó a hacer este tipo de comentarios al policía”, manifestó.



Salas Bernal le dijo a quién registró las imágenes que ella tiene un salario mayor al de él. “Créame que yo gano más que usted, usted por mucho se ganará millón doscientos”, le manifestó al auxiliar.



El funcionario precisó que ambas acciones que tuvo la chica son delicadas porque violó unas normas del sistema TransMilenio y además faltó el respeto a la autoridad. “El comité decidirá si seguirá o no en el programa pero por ahora está suspendida”.



Este es el comunicado de Idipron:



El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – Idipron, en relación con la información aparecida en diferentes medios de comunicación, relacionada con la joven July Paola Salas, se permite manifestar:



1. Que la joven July Paola Salas no pertenece a la planta de personal ni tiene contrato alguno con el Idipron. La joven se encuentra en calidad de beneficiaria del programa Jóvenes en Paz.



2. Rechazamos y censuramos este comportamiento inadecuado de la beneficiaria del programa Jóvenes en Paz, que no solo infringió la norma de utilización del sistema de Transmilenio, sino que además maltrató a un agente de policía.



3. A pesar que el Idipron propende por la convivencia y buen comportamiento de las y los jóvenes beneficiarios, este tipo de actitudes se escapan a la misionalidad del instituto, por cuanto es responsabilidad de cada beneficiario su comportamiento personal en espacios públicos como lo es el sistema de transporte masivo Transmilenio.



4. Ofrecemos disculpas a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la capital, igualmente a la Policía Nacional por este lamentable hecho.



5. Finalmente la joven beneficiaria quedó suspendida del programa mientras se toman decisiones de fondo.